В Нью-Йорке частично обрушилась многоэтажка из-за взрыва газа

В Нью-Йорке в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газа, что привело к частичному обрушению здания. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Инцидент произошел в районе Мотт-Хейвен около 8:10 по местному времени (15:10 мск).

«В высотном здании в Бронксе прогремел взрыв, в результате которого обрушилась боковая часть 20-этажного здания», — говорится в материале.

По предварительной информации, взрыв мог произойти в шахте мусоросжигателя, что могло вызвать структурные повреждения дома. Известно, что квартиры не повреждены. Жильцы не пострадали, всех быстро эвакуировали из здания. Пожарные, полиция, а также сотрудники городских департаментов строительства и охраны окружающей среды прибыли на место оперативно.

