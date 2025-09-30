Под руинами более 12 часов: здание школы обрушилось в Индонезии
Ученики оказались в ловушке, есть погибшие.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Здание школы обрушилось в Индонезии
Появились кадры спасательной операции из Индонезии, где сейчас разбирают завалы школы.
Она рухнула в тот момент, когда более сотни детей собрались в здании на молитву, и школьники тут же оказались в ловушке. Спасатели уже вытащили около сотни пострадавших. Еще семеро остаются под завалами. Многие находились под руинами более 12 часов, все это время их снабжали кислородом и водой.
Ситуация осложнялась тем, что спасатели не могли использовать тяжелую технику. На данный момент известно о гибели трех детей.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Тюмени подростки устроили массовую драку. На кадрах, опубликованных в сети, было видно, что в потасовке участвуют около восьми детей. Подростки били друг друга руками и ногами, наносили удары по лицу лежачим. Некоторые пытались разнять участников конфликта, но сделать это было непросто.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
53%
Нашли ошибку?