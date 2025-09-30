Под руинами более 12 часов: здание школы обрушилось в Индонезии

Эфирная новость 35 0

Ученики оказались в ловушке, есть погибшие.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Здание школы обрушилось в Индонезии

Появились кадры спасательной операции из Индонезии, где сейчас разбирают завалы школы.

Она рухнула в тот момент, когда более сотни детей собрались в здании на молитву, и школьники тут же оказались в ловушке. Спасатели уже вытащили около сотни пострадавших. Еще семеро остаются под завалами. Многие находились под руинами более 12 часов, все это время их снабжали кислородом и водой.

Ситуация осложнялась тем, что спасатели не могли использовать тяжелую технику. На данный момент известно о гибели трех детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тюмени подростки устроили массовую драку. На кадрах, опубликованных в сети, было видно, что в потасовке участвуют около восьми детей. Подростки били друг друга руками и ногами, наносили удары по лицу лежачим. Некоторые пытались разнять участников конфликта, но сделать это было непросто.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.87
-0.74 97.14
-0.54
Месяц иллюзий, страсти и проверки на прочность: любовный гороскоп на октя...

Последние новости

12:00
Умер известный сербский актер и музыкант Воислав Симич
11:51
Продлевать будем: Польша продолжит оплачивать спутниковую связь для ВСУ
11:47
Ради жизни на земле: семье младшего лейтенанта Чиркова вручили медаль «Золотая Звезда»
11:30
Родные жертв теракта в «Крокусе» не приходят на заседания суда
11:19
Пушилин: ВС России продолжают охватывать Красный Лиман
11:13
Под руинами более 12 часов: здание школы обрушилось в Индонезии

Сейчас читают

MARGO устроила пляски на мусорных баках с красавцами из подтанцовки Бейонсе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год