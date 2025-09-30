Под руинами более 12 часов: здание школы обрушилось в Индонезии

Здание школы обрушилось в Индонезии

Появились кадры спасательной операции из Индонезии, где сейчас разбирают завалы школы.

Она рухнула в тот момент, когда более сотни детей собрались в здании на молитву, и школьники тут же оказались в ловушке. Спасатели уже вытащили около сотни пострадавших. Еще семеро остаются под завалами. Многие находились под руинами более 12 часов, все это время их снабжали кислородом и водой.

Ситуация осложнялась тем, что спасатели не могли использовать тяжелую технику. На данный момент известно о гибели трех детей.

