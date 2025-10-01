Новые правила: пустующие квартиры в России могут перейти к государству

В России предложили передавать пустующие квартиры в собственность муниципалитетов, если жилье фактически не используется и не обслуживается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, одного из авторов законопроекта.

«Сегодня в ряде регионов, особенно на севере страны и в Сибири, мы фиксируем значительное количество заброшенных квартир. Это тысячи помещений, общая площадь которых исчисляется сотнями тысяч квадратных метров. В каждом регионе ситуация разная, и точные цифры будут определяться органами местного самоуправления. Наша задача — создать правовую основу, которая позволит муниципалитетам системно решать эту проблему», — рассказал депутат.

По словам Якубовского, законопроект предусматривает базовые критерии признания жилья пустующим: наличие задолженности по коммунальным платежам и налогам, отсутствие потребления воды и электроэнергии более года, признаки отсутствия проживания, выбитые окна и отключенное отопление. Для признания квартиры пустующей необходимо выявить как минимум два признака.

Если собственник официально не отказывается от права собственности, но квартира фактически заброшена, решение будет принимать комиссия органа местного самоуправления. Переданные муниципалитетам квартиры планируется сдавать по социальному найму, предоставлять очередникам или использовать для переселения граждан.

«Право собственности не прекращается автоматически, мы говорим о признании помещения пустующим для целей содержания дома и безопасности соседей. У собственника сохраняется возможность погасить задолженность, заявить свои права и вернуть квартиру в нормальный оборот. Наша задача не лишить человека собственности, а создать механизм для работы с брошенными квартирами, которые годами стоят пустыми, разрушают многоквартирные дома и создают риски для других жильцов», — подчеркнул Якубовский.

Он отметил, что добросовестные владельцы, продолжающие оплачивать коммунальные услуги, попадать под эту меру не будут.

«Наша цель — бороться с реально заброшенными квартирами, а не с добросовестными владельцами», — заключил депутат.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.