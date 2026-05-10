Президент Колумбии Густаво Петро сравнил Нетаньяху с Гитлером

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Спор разразился после того, как мексиканского лидера обвинили в неуважении к испанскому завоевателю.

Петро сравнил Нетаньяху с Гитлером и Кортесом

Фото: Reuters/ILIA YEFIMOVICH

Президент Колумбии Густаво Петро разразился гневной тирадой в социальной сети X, поставив в один ряд израильского премьера Биньямина Нетаньяху, Адольфа Гитлера и испанского конкистадора Эрнана Кортеса. 

«Кортес проводил геноцид, сопоставимый по масштабам с тем, что совершил Нетаньяху, а то и хуже. Число жертв убийств, совершенных Гитлером и Кортесом, исчисляется миллионами», — написал Петро.

Причиной столь резкого демарша стали словесные баталии вокруг исторической памяти. Камнем преткновения послужило заявление председателя автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

Та обрушилась с критикой на президента Мексики Клаудию Шейнбаум, инкриминировав ей фактическое «выдворение» из страны после того, как испанский политик изъявила намерение почтить память Эрнана Кортеса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как премьер-министр Израиля Нетаньяху предстал перед судом по делам о коррупции. В списке обвинений — дорогие подарки от влиятельных бизнесменов, попытки давления на прессу, сделки в интересах олигархов и политические договоренности за закрытыми дверями.

Президент Колумбии Густаво Петро сравнил Нетаньяху с Гитлером
