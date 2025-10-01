«Не для слабонервных!» — Ивлеева шокировала подписчиков новым хобби

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

После переезда в деревню телеведущая сильно пересмотрела свои взгляды.

Чем занимается Настя Ивлеева

Фото: Instagram*/nastyaivleeva

Настя Ивлеева удивила подписчиков своим новым хобби

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева, переехавшая жить в деревню, показала подписчикам свое новое хобби — выращивание растений в домашней оранжерее.

Звезда активно делится деталями сельской жизни в соцсетях и на этот раз опубликовала ролик, в котором рассказала о своем увлечении.

«Не для слабонервных! Это моя оранжерея, посмотрите, девочки и мальчики! Это то, чем я дышу, это то, что меня понимает, это то, что дает мне надежду и энергию на каждый день. Я с ними разговариваю, спрашиваю, как они провели ночь, как у них дела, все ли хорошо», — призналась Ивлеева.

На кадрах видно, что в доме телеведущей находится порядка десяти растений. Она ухаживает за ними, используя пульверизатор, чтобы поддерживать влажность.

Реакция подписчиков оказалась разной. Часть поклонников поддержали блогершу и похвалили за внимание к зелени, другие же напомнили о правилах ухода.

«Не опрыскивайте растения на солнце и под лампой, капля отражает свет и создает ожог», — посоветовали пользователи.

Ивлеева, ранее проживавшая в Москве, после переезда в деревню активно освещает перемены в своем образе жизни. Теперь в ее ленте появляется все больше публикаций о сельском быте, уходе за домом и хозяйством. Для самой Ивлеевой новое увлечение стало источником вдохновения и способом отвлечься от городской суеты.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

