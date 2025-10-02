ООН напомнила о праве русскоязычных на Украине говорить на родном языке

Это может стать ключевым условием долгосрочного урегулирования конфликта.

ООН о праве русскоязычных на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Kiev people view

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с поддержкой права русскоязычных жителей Украины говорить и обучаться на родном языке. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик во время брифинга, сообщает РИА Новости.

Представитель генсека уточнил, что Гутерриш считает очевидным тот факт, что все люди имеют неотъемлемое право говорить на своем языке и изучать родной язык.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет добиваться включения восстановления законных прав русскоязычного населения Украины в обязательные условия долгосрочного урегулирования конфликта. По его словам, на Украине уничтожаются все проявления русской культуры, а особенно негативно власти настроены к русскому языку.

На Украине наблюдается рост числа людей, которые продолжают использовать русский язык в повседневной жизни. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская.

Она отметила, что часть общества постепенно возвращается к прежним языковым привычкам. По мнению Ивановской, это — «тревожная тенденция». Особенно заметен «откат» в образовательной сфере, где использование русского языка снова становится более распространенным.

