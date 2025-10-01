Небензя отметил позитивный разговор с новым постпредом США при ООН Уолтцем

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 32 0

Стороны выразили готовность работать совместно.

Небензя переговорил с новым постпредом США при ООН Уолтцем

Фото: www.globallookpress.com/Lev Radin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о состоявшейся встрече с новым постпредом США при организации Майклом Уолтцем.

«У нас была очень хорошая встреча», — сказал дипломат журналистам.

Небензя отметил, что стороны выразили готовность работать совместно.

«Думаю, что преждевременно высказывать мое мнение относительно Майка Уолтца, но мне понравилось то, как мы поговорили», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продолжение атак США на Иран может поставить мир на грань ядерной войны. Как подчеркнул постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Вашингтон игнорирует радиологические угрозы и судьбы мирных жителей, включая женщин и детей, не только в регионе, но и за его пределами.

Кроме того, Небензя отметил, что США вслед за Израилем возомнили себя «верховным судьей», действующим по собственному усмотрению. По его словам, нынешние шаги Вашингтона свидетельствуют о готовности ради сохранения мировой гегемонии нарушать международное право.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:59
Опасны для жизни: чем грозит использование воздушных сушилок для рук
23:44
Количество отравившихся суррогатным алкоголем в Ленобласти вновь выросло
23:29
Магазин с контрафактной техникой выявили в Петербурге
23:18
Собянин: участниками «Московского долголетия» стали почти 700 тысяч горожан
23:00
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем старшего поколения
22:54
«Хранил это в тайне»: певец HammAli сообщил о скором пополнении в семье

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
Суд заочно приговорил писателя Быкова* к семи годам колонии
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео