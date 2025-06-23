На пороге ядерной войны: Небензя прокомментировал атаки США по Ирану
Василий Небензя: атаки США по Ирану могут грозить мировой ядерной войной
Фото: © РИА Новости/МИД РФ
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дипломат подчеркнул, что Вашингтон возомнил себя «верховным судьей».
Мир окажется на грани ядерной войны, если атаки США по Ирану не прекратятся. Такое заявление сделал постоянный представитель России Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).
«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупреждал, что удары по объектам иранской атомной инфраструктуры могут иметь абсолютно непредсказуемые последствия и создают огромную угрозу ядерной и физической ядерной безопасности не только в Исламской Республике, но и для региона и мира в целом», — заявил дипломат.
Небензя подчеркнул, что Вашингтон не волнуют радиологические угрозы, как и судьбы мирных жителей, включая женщин и детей, во всем регионе и даже за его пределами.
Также дипломат заявил, что США вслед за Израилем возомнили себя «верховным судьей», имеющим право вершить правосудие так, как ему вздумается. Нынешние действия Америки лишний раз указывают на то, что, по словам Небензи, ради сохранения гегемонии в мире Вашингтон готов на любые нарушения международного права.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мария Захарова прокомментировала слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, заявив, что ракеты сегодня попали не только по ядерным объектам Ирана, но и в «стол переговоров».
- 22 июн
- «Попали в стол переговоров»: Мария Захарова прокомментировала слова главы МАГАТЭ
- 22 июн
- Министр иностранных дел Ирана прибыл в Москву
- 22 июн
- Пентагон предупредил Иран о возможных последствиях ответных ракетных ударов
- 22 июн
- Вэнс: перекрытие Ормузского пролива обернется гибелью экономики Ирана
- 22 июн
- «Благодаря руководству Трампа»: в Пентагоне заявили об уничтожении ядерной программы Ирана
- 22 июн
- На те же грабли: зачем Вашингтону война Израиля и Ирана
- 22 июн
- В МИД РФ осудили атаки США по ядерным объектам в Иране
- 22 июн
- В ЦАХАЛ заявили о серии атак по военным целям в Иране
- 22 июн
- «Грубое нарушение»: в конгрессе назвали атаку США на Иран основанием для импичмента Трампу
- 22 июн
- Все в порядке: МАГАТЭ не зафиксировало радиационных утечек после ударов США по Ирану
Читайте также
80%
Нашли ошибку?