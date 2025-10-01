Более ста тонн чая популярных марок не прошли проверку Роспотребнадзора

В чае из российских магазинов нашли опасные пестициды. Масштабную проверку организовал Роспотребнадзор. И более ста тонн чая ее не прошли.

Пестициды обнаружены в чае известных марок: «Tess», «Greenfield», «Беседа», «Золотая чаша» и других. Их выпускают семь крупнейших отечественных компаний.

По данным экспертов, некоторые из найденных в чае вредных веществ даже не зарегистрированы в России. Данные этой проверки уже направили в Минсельхоз и прокуратуру.

Современные исследования выявляют большое количество групп риска, которым необходимо ограничить или вообще исключить потребление всех видов чая. К тем, кому нужно отказаться от напитка, относятся находящиеся в положении женщины, так как кофеин из чая проникает через плаценту и может влиять на сердечный ритм и дыхательную систему плода.

