Более ста тонн чая популярных марок не прошли проверку Роспотребнадзора

Эфирная новость 47 0

Продукцию выпускают крупнейшие отечественные производители.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мамонтов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В чае из российских магазинов нашли опасные пестициды. Масштабную проверку организовал Роспотребнадзор. И более ста тонн чая ее не прошли.

Пестициды обнаружены в чае известных марок: «Tess», «Greenfield», «Беседа», «Золотая чаша» и других. Их выпускают семь крупнейших отечественных компаний.

По данным экспертов, некоторые из найденных в чае вредных веществ даже не зарегистрированы в России. Данные этой проверки уже направили в Минсельхоз и прокуратуру.

Ранее 5-tv.ru писал, для кого употребление чая может быть опасно.

Современные исследования выявляют большое количество групп риска, которым необходимо ограничить или вообще исключить потребление всех видов чая. К тем, кому нужно отказаться от напитка, относятся находящиеся в положении женщины, так как кофеин из чая проникает через плаценту и может влиять на сердечный ритм и дыхательную систему плода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:11
Сердце на паузе: в Подмосковье пациент оживал 13 раз за сутки
19:06
Охотники и их собака погибли из-за удара молнии
18:57
Охота обернулась кошмаром: подростка приняли за белку и застрелили
18:48
В МАГАТЭ предупредили об угрозе ядерной аварии на Запорожской АЭС
18:41
Ад в семье: шестилетнюю девочку замучила до смерти собственная мать
18:39
Айфон в ванной убил мать троих детей: женщина умерла из-за смартфона на зарядке

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
Суд заочно приговорил писателя Быкова* к семи годам колонии
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео