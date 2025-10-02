Замдиректора Росгвардии Воробьев вручил награды раненным на СВО бойцам
Военнослужащие сейчас проходят лечение в госпитале.
Фото, видео: 5-tv.ru
Отличившиеся в зоне СВО российские военные получили госнаграды! Ордена Мужества и медаль «За отвагу» бойцам вручил заместитель директора Росгвардии Алексей Воробьев.
Награждение прошло в Главном клиническом госпитале ведомства, где силовики проходят лечение после ранений.
"Поздравляю сас с высокой государственной наградой. Большое вам спасибо за ваш вклад в нашу победу в специальной военной операции", - сказал генерал-полковник Росгвардии Алексей Воробьев.
В госпитале Росгвардии раненым солдатам и офицерам оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. А после выписки направляют на реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.
