Замдиректора Росгвардии Воробьев вручил награды раненным на СВО бойцам

Эфирная новость 27 0

Военнослужащие сейчас проходят лечение в госпитале.

Фото, видео: 5-tv.ru

Отличившиеся в зоне СВО российские военные получили госнаграды! Ордена Мужества и медаль «За отвагу» бойцам вручил заместитель директора Росгвардии Алексей Воробьев.

Награждение прошло в Главном клиническом госпитале ведомства, где силовики проходят лечение после ранений.

"Поздравляю сас с высокой государственной наградой. Большое вам спасибо за ваш вклад в нашу победу в специальной военной операции",  -  сказал генерал-полковник Росгвардии Алексей Воробьев.

В госпитале Росгвардии раненым солдатам и офицерам оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. А после выписки направляют на реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.

