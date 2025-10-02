Скрасить будни и помочь в быту: как столичные НКО поддерживают людей старшего поколения

Всесторонняя помощь представителям старшего поколения — одно из важных направлений деятельности некоммерческих организаций (НКО) столицы. Для москвичей «серебряного» возраста разработаны благотворительные программы, благодаря которым бабушкам и дедушкам проще решать бытовые вопросы, заботиться о своем здоровье, заниматься творчеством и получать новые знания.

НКО также помогают одиноким пенсионерам, поддерживают пациентов хосписов и навещают жильцов региональных домов-интернатов и столичных геронтологических центров. Поддержать подопечных благотворительных программ и позаботиться о пожилых людях могут все неравнодушные москвичи.

С особым вниманием к старшим

Радовать людей старшего поколения, даря им картины, предлагает центр культурного развития «Душа с душою говорит». На пожертвования горожан он приобретает живописные полотна и сотрудничает с художниками, готовыми передавать свои работы безвозмездно. Произведениями искусства украшают стены в региональных домах-интернатах и геронтологических центрах столицы, где постоянно проживают пожилые люди. Картины помогают создавать уют и поддерживать хорошее настроение, добавляя ярких красок в повседневный быт горожан «серебряного» возраста. Москвичи также могут помочь подопечным центра, посетив благотворительные выставки, встречи, лекции и мастер-классы, которые он организует. Анонсы всех событий публикуют на официальной странице НКО в соцсети «ВКонтакте». Ближайшее мероприятие, которое пройдет 3 октября, будет посвящено восточной живописи. Кроме того, его гости смогут пообщаться с основателем и лидером проекта «Душа с душою говорит» Аленой Савюк и послушать лекцию, организованную Фондом борьбы с лейкемией, о донорстве костного мозга.

Заботиться о пациентах хосписов и паллиативных отделений помогают благотворительные программы фонда «Вера». В нем оказывают всестороннюю поддержку неизлечимо больным людям и их близким. Приобретают средства ухода и медицинское оборудование, организуют дни рождения и концерты, направляют в хосписы специально обученных волонтеров, поддерживают работу выездной службы помощи на дому, оплачивают работу психологов. Пациентов старшего возраста регулярно навещают с «тележкой радости», из которой можно взять небольшой подарок для комфорта или досуга: шерстяные носки, зеркальце, сканворды. Для них также часто готовят особенные блюда, например салат оливье или сельдь под шубой. Еда напоминает им о детстве и праздничном застолье, а для кого-то становится единственным лакомством, когда нет аппетита.

Позаботиться о людях с инвалидностью

Помогать людям старшего поколения также можно с помощью благотворительного сервиса на mos.ru. В нем представлены проверенные НКО, которые оказывают помощь бабушкам и дедушкам. В фонде «Старость в радость» они получают психологическую, финансовую, медико-социальную и бытовую поддержку. Например, там действует программа «Медицина» для пожилых людей с инвалидностью. На средства благотворителей для них приобретают лечебное питание и лекарства, оплачивают труд специалистов по реабилитации, навещающих пациентов в специальных интернатах и на дому.

С благотворительным сервисом портала mos.ru также можно поучаствовать в программах фонда «Дари еду», который помогает одиноким пенсионерам продуктами. Или пожертвовать денежные средства фонду «Добрые соседи». Он, в свою очередь, приобретет предметы первой необходимости и организует для бабушек и дедушек полезный досуг.

Пользоваться сервисом легко и удобно: для этого необходимо выбрать благотворительную программу в специальном разделе, указать комфортную сумму пожертвования и нажать кнопку «Помочь». А еще можно подключить автоплатеж и помогать регулярно или открыть свой благотворительный сбор в пользу подопечных представленных организаций. Для этого потребуется авторизоваться на портале mos.ru. Сделать пожертвование на добрые дела можно и при оплате счетов в сервисе «Мои платежи», а также в мобильном приложении «Моя Москва».

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, благотворительный сервис позволил сделать помощь нуждающимся простой, удобной и безопасной. На платформе представлены только проверенные НКО, которые зарегистрированы в реестре благотворительных организаций столицы, ведут социально значимую деятельность и отчитываются об использовании собранных средств. Кроме того, они регулярно рассказывают истории тех, кому уже была оказана помощь.

