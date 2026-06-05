«Работайте, братья»: как мировые СМИ анализировали речь Путина на ПМЭФ

Мировые СМИ отреагировали на речь президента России Владимира Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), который проходит под темой «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Речь российского лидера внимательно разобрали зарубежные СМИ: одни сосредоточились на его ответе главе киевского режима Владимиру Зеленскому, другие — на критике западных санкций, росте стран Глобального Юга, финансовом суверенитете России и меняющемся мировом порядке.

Письмо Зеленского и отказ от встречи

Одной из самых заметных тем для иностранных изданий стал ответ Путина на открытое письмо Зеленского. Bloomberg и Daily Express обратили внимание на то, что российский президент не увидел оснований для личной встречи с главой киевского режима.

По версии зарубежных СМИ, Путин на пленарном заседании дал понять, что тон письма скорее мешает возможным переговорам, чем создает условия для них. Российский лидер сообщил, что ознакомился с посланием Зеленского после того, как его передал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Особое внимание журналисты уделили фразе Путина о том, что он не видит смысла в такой встрече. Также западная пресса отметила реакцию зала, когда президент, говоря о российских военных в зоне конфликта, произнес короткое обращение.

«Работайте, братья», — сказал он под аплодисменты зала.

Bloomberg и Daily Express также подчеркнули, что Путин назвал письмо Зеленского грубым по тону. По его словам, подобная форма обращения выглядит не как попытка подготовить переговоры, а как создание условий, при которых личная встреча становится невозможной.

Санкции, активы и доверие к Западу

Американское агентство Associated Press (АР) обратило внимание на другую часть выступления — критику западной санкционной политики. В центре внимания оказались слова Путина о том, что односторонние ограничения и заморозка российских активов подорвали доверие к западным финансовым институтам.

AP отметило, что российский президент связал действия Запада с разрушением устойчивости мировой экономики и международной финансовой системы. По словам Путина, когда страны блокируют чужие активы, они сами бьют по доверию к собственным валютам и механизмам.

Отдельно агентство указало на слова российского лидера о государственном долге западных стран. В интерпретации AP, Путин представил долговую нагрузку как еще один фактор, который делает западные институты менее надежными в глазах мира.

БРИКС и новый центр экономической силы

Индийское издание India Today сделало акцент на словах Путина о росте стран БРИКС и Глобального Юга. Журналисты отметили, что российский президент говорил о смещении экономической динамики от традиционных западных центров к новым точкам развития.

По данным издания, Путин заявил, что страны БРИКС уже обогнали G7 по ряду экономических показателей. India Today связало это заявление с более широкой дискуссией о роли объединения в мировой экономике и его влиянии на позиции американского доллара.

В индийской прессе подчеркнули: Путин представил страны Глобального Юга как будущие локомотивы роста. Речь шла не только о России, Китае или Индии, но и о более широком процессе, при котором развивающиеся экономики получают все большее значение в мировой системе.

Немецкие СМИ — о долларе, евро и рисках зависимости

Немецкое Handelsblatt выделило блок выступления, посвященный западным платежным системам и валютам. Издание обратило внимание на предупреждение Путина о том, что полагаться только на доллар, евро и западную финансовую инфраструктуру становится рискованно.

«Они всегда найдут предлог, чтобы отрезать вам доступ», — заявил Путин.

Handelsblatt отметило, что российский президент привел в пример ситуацию с Россией: поводом для ограничений стал украинский конфликт. Однако вывод, который делает Москва, шире — западные финансовые механизмы могут быть использованы как инструмент давления.

Немецкое издание также подчеркнуло, что Путин говорил о госдолге Франции, Италии, Бельгии и других стран. В этом контексте западные финансовые системы, по мнению российского лидера, требуют осторожного отношения.

«Европейские элиты» и переход к многополярности

Berliner Zeitung сосредоточилась на внешнеполитической части речи Путина. Немецкое издание обратило внимание на его заявления о европейских элитах, которых российский президент обвинил в недальновидной и агрессивной политике.

По версии газеты, Путин представил нынешнюю нестабильность как часть большого перехода от прежней вертикальной модели мирового устройства к многополярному порядку. Российский лидер заявил, что этот процесс уже нельзя развернуть назад.

Издание также выделило слова о том, что западная система долго строилась на зависимости и эксплуатации ресурсов. Путин, как отмечает Berliner Zeitung, связал более справедливое мировое развитие с тем, что экономический рост должен работать не на узкую группу стран, а на гораздо более широкий круг государств.

Отдельно немецкие журналисты подчеркнули сравнение вклада G7 и БРИКС в глобальный рост. По словам Путина, страны «семерки» уже уступают БРИКС по значению для мировой экономики.

Le Monde — о российской экономике и низком долге

Французская Le Monde обратила внимание на оценки Путина, касающиеся состояния российской экономики. Французские журналисты указали на наличие у России суверенного фонда благосостояния и на рост доходов от экспорта углеводородов на фоне нестабильности на энергетических рынках.

Le Monde выделила слова Путина о необходимости вернуться к устойчивым темпам роста экономики со следующего года. Российский президент связал это с увеличением инвестиций и одновременно отметил заметное замедление инфляции.

Аргентинская пресса отметила роль развивающихся стран

Аргентинская La Nacion увидела в выступлении Путина прежде всего тезис о росте влияния развивающихся стран. Издание подчеркнуло, что российский президент говорил о снижении доли западных государств в мировом производстве и о более заметной роли новых экономических центров.

Для аргентинских журналистов ключевой стала мысль о том, что глобальная экономика постепенно перестает быть системой, сосредоточенной вокруг Запада. В этом контексте речь Путина на ПМЭФ была воспринята как заявление о продолжающемся перераспределении экономического веса в пользу стран, которые раньше находились на периферии мировой повестки.

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