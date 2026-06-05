Суверенитет, «ответная шайба» и оружие: главное из речи Путина на пленарном заседании ПМЭФ

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2026

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), главной темой которого стала формула «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

В своей речи глава государства говорил о мировой борьбе за суверенитет, инфляции, безработице, возвращении иностранных компаний, оборонных разработках, отношениях с США и целях России по украинскому направлению.

Мир вошел в гонку самостоятельности

РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Одной из центральных тем выступления стала борьба стран за собственный суверенитет. Путин заявил, что именно способность государства самостоятельно принимать решения, защищать свои интересы и развивать внутренние ресурсы становится одним из главных условий глобального лидерства.

«Глобальное лидерство зависит от способности той или иной страны обеспечить собственный суверенитет. Не будет преувеличением сказать, что гонка за суверенитет развернулась и набирает обороты», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что суверенитет нельзя сводить только к политической независимости или сопротивлению внешнему давлению. По его словам, это еще и вопрос качества управления, экономической силы, технологического развития и зрелости общества.

«Суверенитет означает быть сильнее и, подчеркну, умнее, а значит, точнее управлять ресурсами, эффективнее инвестировать, в том числе в технологическое развитие», — отметил президент.

При этом Путин отдельно указал, что самостоятельность государства не должна становиться оправданием неэффективности. Настоящий суверенитет, по его словам, требует скорости, качества и удобства решений.

«Настоящий суверенитет требует эффективности. Нельзя сказать: «Мы суверенны, поэтому можно делать дорого, медленно, неудобно», — сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что Россия в нынешних условиях продолжает укреплять собственную устойчивость, но не уходит в изоляцию. Напротив, страна расширяет круг партнеров и развивает международное сотрудничество по разным направлениям.

Инфляция идет вниз

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Отдельный блок выступления был посвящен экономике. Путин заявил, что инфляция в России заметно замедлилась и продолжает снижаться. По прогнозам, к концу 2026 года показатель может приблизиться к 5,2%.

«Инфляция у нас уже существенно замедлилась и продолжает снижаться. По прогнозам, в текущем году она приблизится к 5,2%», — сообщил Путин.

Президент отметил, что экономический рост должен оставаться сбалансированным, опираться на внутренний спрос и сопровождаться дальнейшим ослаблением инфляционного давления.

Ранее, в феврале 2026 года, Путин уже говорил, что повышение налога на добавленную стоимость не должно дать долгосрочного инфляционного эффекта. Тогда он напоминал, что по итогам 2025 года инфляция снизилась до 5,6%, тогда как в 2024-м составляла 9,5%. В начале 2026 года показатель временно ускорился до 6,4% в годовом выражении, но глава государства называл этот рост ожидаемым и краткосрочным.

Работа есть, но нужны новые кадры

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Путин также заявил, что Россия сохраняет один из самых низких уровней безработицы среди промышленно развитых стран. По его словам, показатель составляет около 2,2% экономически активного населения.

Для сравнения президент привел данные по другим экономикам: в Японии безработица находится около 2,5%, в Индии и США — примерно по 4,2%, а в еврозоне — 5,9%.

«В России самый низкий уровень безработицы среди всех промышленно развитых стран. Он составляет примерно 2,2% экономически активного населения», — сказал президент РФ.

Глава государства отметил, что за последние пять лет реальные зарплаты в российской экономике выросли более чем на 30%. При этом дальнейшее повышение доходов, по его словам, должно быть связано прежде всего с ростом производительности труда, внедрением современных технологий, сильной инженерной школой и грамотной организацией производства.

Путин также поднял тему трудовой мобильности. Он заявил, что специалисты должны иметь возможность переходить на более современные и высокооплачиваемые рабочие места, в том числе в других регионах. Особенно это важно для отраслей, где сохраняется высокий спрос на кадры и выпускается продукция с высокой добавленной стоимостью.

Отдельное внимание президент уделил молодым специалистам. Для выпускников и студентов последних курсов планируется закрепить механизм стажировок с обязанностями работодателей, правами работников и правовыми гарантиями. Также власти намерены обновить ученический договор и адаптировать его к современному рынку труда. Путин сообщил, что поправки в Трудовой кодекс уже подготовлены, и попросил правительство вместе с Госдумой ускорить их принятие.

Глава государства подчеркнул, что развитие России не может держаться только на столице или нескольких промышленных центрах. Каждый регион, по его словам, должен привлекать инвестиции, создавать качественные рабочие места, развивать производство и городскую среду. На ПМЭФ регионы как раз представляют свои достижения, сильные стороны и планы на будущее.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников докладывал президенту, что российская экономика выдержала период внешних вызовов. По данным ведомства, за 2023–2025 годы объем инвестиций по отношению к валовому внутреннему продукту вырос на 23%. Решетников называл такой результат беспрецедентным.

Привет из Вашингтона и «ответная шайба»

Reuters/Nathan Howard; 5-tv.ru

Во время пленарного заседания представитель делегации США, председатель Комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший, передал Путину приветствие от президента США Дональда Трампа. Кук-младший говорил о культурном значении Санкт-Петербурга и отметил, что город выстоял не только благодаря мужеству жителей, но и благодаря силе искусства.

«Я знаю, что город выстоял не только благодаря мужеству и приверженности народа, но и благодаря культуре и музыке», — сказал глава американской делегации.

Представитель США также сравнил Петербург со своей родной Атлантой и предположил, что если бы у Атланты был свой Шостакович, город мог бы сохраниться так же, как сегодня процветает Санкт-Петербург.

Затем Кук-младший передал российскому лидеру привет от Трампа и отметил, что воодушевлен увиденным в России.

«И, конечно, я хотел бы передать вам приветствие от вашего хорошего друга, президента Трампа. И я воодушевлен всем, что я вижу с тех пор, как приехал сюда, господин президент. И я очень благодарен вам за возможность говорить сегодня», — заявил Кук-младший.

По его словам, у сторон есть много идей, которые предстоит обсудить между столицами в ближайшие недели. Путин поблагодарил американского представителя за приветствие и теплые слова о Петербурге. В ответ он попросил передать привет Трампу.

«Спасибо вам. Спасибо за привет из Вашингтона. Передавайте ответную шайбу президенту Трампу. И спасибо большое за такие добрые и проникновенные слова в Петербурге», — сказал Путин.

Путин и Трамп неоднократно заявляли о взаимном уважении и поддерживали контакты. Главы двух государств проводили телефонные переговоры, в том числе по теме украинского конфликта. В апреле 2026 года помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что позиции Путина и Трампа во многом совпадают в оценке того, что киевский режим при поддержке Европы затягивает конфликт. В мае президенты также обсуждали историческую память и роль России и США как союзников во Второй мировой войне.

Оружие, которого нет у других

РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

В ходе выступления Путин также говорил о российских вооружениях. По его словам, у России есть средства поражения, которыми не располагают другие государства. Речь, в частности, идет о гиперзвуковом оружии, крылатых ракетах и системах средней дальности.

«На той стороне нет собственного производства таких средств поражения, которые есть у России. Это гиперзвуковое оружие, это крылатые ракеты. Причем по полной линейке. Это ряд других средств поражения, которые нет и у других стран. Например, такое оружие средней дальности, как „Орешник“, о котором много говорили. Мы развиваем и другие средства поражения», — отметил российский лидер.

Президент подчеркнул, что Россия продолжает совершенствовать современные оборонные системы. Наличие таких разработок, по его словам, остается важной частью российского военного потенциала.

Ранее Путин говорил, что комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник» может оснащаться ядерными боеголовками. Он также отмечал важность современных технологий для обеспечения безопасности страны. По словам главы государства, «Орешник» поставлен на боевое дежурство с 2025 года.

Кроме того, Путин рассказывал о скором завершении работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками — беспилотным подводным аппаратом «Посейдон» и крылатой ракетой глобальной дальности «Буревестник».

Изоляции не получилось

РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Отдельный вопрос касался международного положения России. Журналист напомнил, что на ПМЭФ приехали участники из 130 стран, и спросил, можно ли при таком составе говорить об экономической изоляции страны. Путин ответил, что изоляции России не было с самого начала.

«Вопрос с подсказкой очевидный, спасибо вам. Но уверяю вас, что и подсказка-то не нужна, потому что изоляции не было изначально», — подчеркнул Путин.

По словам президента, инициатором попыток изолировать Россию была прежняя администрация США, а затем этот курс поддержали европейские союзники Вашингтона. При этом сейчас, как отметил Путин, некоторые европейские страны в этом вопросе зашли даже дальше, чем сами США.

Глава государства подчеркнул, что сотрудничество России с рядом партнеров, включая американских, продолжалось даже в условиях политического давления. В качестве примера он привел энергетику. По словам Путина, прежняя администрация США выступала против одного из российских проектов по сжиженному природному газу, однако после запуска первая отгрузка с него ушла именно на американский рынок.

«Я, честно говоря, даже не поверил, удивился. Почему? Выгодно», — добавил Путин.

Он также напомнил, что Россия продолжает поставлять уран на рынок США. По мнению президента, такие примеры показывают, что разговоры об изоляции не соответствуют реальности.

Иностранным компаниям могут открыть дверь

РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Путин также высказался о возможном возвращении иностранных компаний, которые ранее ушли с российского рынка. По его словам, Россия не станет автоматически закрывать им путь обратно, если при уходе они не нанесли ущерба и не проявили неуважения.

«Мы внимательно будем за этим смотреть, если уходившие от нас с нашего рынка наши партнеры двух-трехлетней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение», — сказал Путин.

Президент добавил, что такие компании уже есть. При этом решения о возвращении будут приниматься с учетом того, как конкретный бизнес вел себя в момент ухода.

Ранее сообщалось, что западные компании, включая американские, изучают условия возвращения в Россию. Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин говорил, что иностранные фирмы смогут рассчитывать на более мягкие условия, если при уходе передали бизнес местному менеджменту и сохраняли работу. Одновременно он отмечал, что торопиться с массовым возвращением зарубежных компаний не стоит.

Денацификация остается целью

РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Еще одной темой выступления стала Украина. Путин заявил, что Россия продолжит добиваться денацификации, в том числе на переговорном треке. По его словам, Москва давно поднимает эту проблему, хотя в ответ ранее звучали утверждения, что она якобы надумана.

«Мы будем добиваться уже на переговорном треке, имеется в виду денацификация», — сказал президент.

Глава государства назвал недопустимой героизацию нацистских преступников. Он напомнил о недавних перезахоронениях, которые, по его словам, проходили с почестями.

«Совсем недавно мы были свидетелями перезахоронений нацистских преступников, как героев Украины с почестями, с военными, с салютом», — добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что подобные действия вызывают особое возмущение с учетом преступлений нацистов во время Второй мировой войны. Среди жертв были евреи, поляки, русские, цыгане и представители других народов. Президент также напомнил о мирных жителях, женщинах и детях, ставших жертвами нацистских преступлений.

«Героизируют нацистов! Но вот мы и ставили такую задачу — добиться денацификации», — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что Россия рассчитывает на поддержку международного сообщества в противодействии героизации нацизма. По его словам, сохранение памяти о событиях Второй мировой войны должно быть общей задачей для всех стран.

Ранее Путин называл денацификацию, демилитаризацию и нейтральный статус Украины основными целями специальной военной операции. Он говорил, что мир между Россией и Украиной возможен после достижения этих целей. Президент также отмечал, что украинская сторона во время переговоров отказывалась признавать необходимость денацификации, однако, по словам Путина, у России есть доказательства сохранения на Украине фашистских настроений. В качестве примера он приводил отношение Киева к украинскому националисту Степану Бандере.

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