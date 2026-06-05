Журналист Хелали: выступление Путина на ПМЭФ-2026 прошло успешно

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) получило позитивную оценку со стороны зарубежных гостей и представителей СМИ. Об этом «Известиям» сообщил американский журналист Кристофер Хелали.

По его словам, прошедшая сессия стала для российского лидера «исключительно успешной» и продемонстрировала открытость страны к развитию сотрудничества. Он отметил, что, несмотря на санкционное давление, в России наблюдаются стабильность, порядок и рост торгово-экономических связей.

«Эта сессия вновь стала для президента исключительно успешной. <…> Здесь, на ПМЭФ, вы видите выступление президента и наблюдаете все успехи России даже <…> на фоне беспрецедентных санкций и давления. Но при этом вы видите стабильность, спокойствие, порядок и то, что Россия наращивает торговлю и сотрудничество», — сказал он.

Министр сельского хозяйства Уругвая Альфредо Фратти также положительно оценил участие страны в форуме и отметил, что его впечатлило выступление президента РФ и масштаб международного представительства на ПМЭФ.

ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

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