Глава Комиссии США по изящным искусствам: очень рад быть на ПМЭФ

Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший оценил свою поездку на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) как крайне позитивную. Об этом он сообщил 5 июня в беседе с корреспондентом «Известий» Антоном Золотницким.

«Удивительно. Невероятно. Очень рад быть здесь», — передал Кук.

По его словам, на следующей неделе он планирует доложить о визите президенту США Дональду Трампу. Также, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования конфликтов, он отметил, что «всегда есть надежда».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин попросил Родни Мимса Кука-младшего передать привет Дональду Трампу. Во время выступления Кук-младший отметил значение культуры и музыки в истории Санкт-Петербурга. Он заявил, что город смог выстоять не только благодаря мужеству жителей, но и благодаря духовной силе искусства. Также Кук-младший сравнил Санкт-Петербург со своим родным городом Атлантой.

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