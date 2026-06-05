«Невероятно»: глава Комиссии США по изящным искусствам Кук о визите на ПМЭФ

На следующей неделе он планирует доложить о поездке американскому лидеру Дональду Трампу.
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Глава Комиссии США по изящным искусствам: очень рад быть на ПМЭФ
Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший оценил свою поездку на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) как крайне позитивную. Об этом он сообщил 5 июня в беседе с корреспондентом «Известий» Антоном Золотницким.
«Удивительно. Невероятно. Очень рад быть здесь», — передал Кук.
По его словам, на следующей неделе он планирует доложить о визите президенту США Дональду Трампу. Также, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования конфликтов, он отметил, что «всегда есть надежда».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин попросил Родни Мимса Кука-младшего передать привет Дональду Трампу. Во время выступления Кук-младший отметил значение культуры и музыки в истории Санкт-Петербурга. Он заявил, что город смог выстоять не только благодаря мужеству жителей, но и благодаря духовной силе искусства. Также Кук-младший сравнил Санкт-Петербург со своим родным городом Атлантой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 5 июн
- «Исключительно успешное»: американский журналист о выступлении Путина на ПМЭФ
- 5 июн
- «Работайте, братья»: как мировые СМИ анализировали речь Путина на ПМЭФ
- 5 июн
- Суверенитет, «ответная шайба» и оружие: главное из речи Путина на пленарном заседании ПМЭФ
- 5 июн
- «Не отвечу»: Ушаков не стал раскрывать имя бизнесмена, летавшего в Киев
- 5 июн
- «Вы в России»: Путин пошутил после неожиданного эпизода на ПМЭФ
- 5 июн
- «Ответная шайба»: Путин передал привет Трампу на ПМЭФ
- 5 июн
- Пристальное внимание: как в мире следили за выступлением Путина
- 5 июн
- «Нет у других стран»: Путин рассказал о преимуществах российского оружия
- 5 июн
- Президент Танзании: качество экономики в стране не зависит от пола лидера
- 5 июн
- «Будут подрагивать»: Путин предупредил США о риске дорогой нефти
Читайте также
64%
Нашли ошибку?