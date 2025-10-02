Умер главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов

В Москве умер главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов. Об этом сообщает сайт издания.

«В четверг, 2 октября, на 75-м году жизни скончался журналист, заслуженный работник культуры РФ, главный редактор газеты „Вечерняя Москва“ Александр Куприянов… Это невосполнимая утрата для коллектива „Вечерней Москвы“. Редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича», — говорится в сообщении редакции.

Куприянов был отмечен рядом государственных наград. Он стал кавалером Ордена Дружбы за большой вклад в развитие средств массовой информации и за многолетнюю успешную работу. Ранее ему присвоили Орден «Знак Почета», которым отмечают выдающийся вклад в развитие культуры, искусства, телерадиовещания и печати.

Кроме того, журналист награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», а также медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали».

Особое внимание стоит уделить и тому, что Президент России Владимир Путин вручил Александру Куприянову почетную грамоту — за заслуги в развитии средств массовой информации и за многолетнюю добросовестную работу.

