Dаilу mаil: На посту президента Джо Байдену требовались карточки для запоминания

Бывшему президенту 82-летнему Джо Байдену приходилось использовать карточки с заметками, чтобы узнавать влиятельных политиков и знаменитостей во время своего президентства. Об этом сообщает издание Dаilу Mаil со ссылкой на рассекреченные документы Национального архива США.

Обнаруженные карточки содержат фотографии, имена и краткие биографии известных людей, включая бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, лидера большинства в Сенате Чака Шумера и миллиардера Дэвида Рубенштейна. Даже актер Дензел Вашингтон был на карточках с пометкой «один из величайших артистов XXI века».

Шпаргалки использовались Байденом на мероприятиях, таких как вручение Президентской медали Свободы, а также во время официальных встреч с политиками и зарубежными лидерами. В частности, карточки помогали напоминать, что Клинтон была госсекретарем при администрации экс-президента США Барака Обамы.

Представители Белого дома сравнили эту практику с использованием заметок предыдущими президентами, подчеркивая, что подготовка к мероприятиям с большим количеством участников является обычной процедурой. Шпаргалки для американских лидеров — не редкость, особенно в условиях плотного графика и множества встреч.

Ранее сообщалось о том, что у Байдена наблюдаются легкая сенсорная периферическая невропатия, аритмия и проблемы с походкой, связанная с артритом и травмой позвоночника. В СМИ и среди политиков высказывались опасения относительно когнитивного состояния Байдена и общего влияния возраста на его работоспособность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.