На посту президента Джо Байдену требовались карточки для запоминания

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

Даже актер Дензел Вашингтон был на шпаргалках с пометкой «один из величайших артистов XXI века».

Есть ли у Байдена деменция или Альцгеймер

Фото: Nam Y. Huh/AP/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Dаilу mаil: На посту президента Джо Байдену требовались карточки для запоминания

Бывшему президенту 82-летнему Джо Байдену приходилось использовать карточки с заметками, чтобы узнавать влиятельных политиков и знаменитостей во время своего президентства. Об этом сообщает издание Dаilу Mаil со ссылкой на рассекреченные документы Национального архива США.

Обнаруженные карточки содержат фотографии, имена и краткие биографии известных людей, включая бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, лидера большинства в Сенате Чака Шумера и миллиардера Дэвида Рубенштейна. Даже актер Дензел Вашингтон был на карточках с пометкой «один из величайших артистов XXI века».

Шпаргалки использовались Байденом на мероприятиях, таких как вручение Президентской медали Свободы, а также во время официальных встреч с политиками и зарубежными лидерами. В частности, карточки помогали напоминать, что Клинтон была госсекретарем при администрации экс-президента США Барака Обамы.

Представители Белого дома сравнили эту практику с использованием заметок предыдущими президентами, подчеркивая, что подготовка к мероприятиям с большим количеством участников является обычной процедурой. Шпаргалки для американских лидеров — не редкость, особенно в условиях плотного графика и множества встреч.

Ранее сообщалось о том, что у Байдена наблюдаются легкая сенсорная периферическая невропатия, аритмия и проблемы с походкой, связанная с артритом и травмой позвоночника. В СМИ и среди политиков высказывались опасения относительно когнитивного состояния Байдена и общего влияния возраста на его работоспособность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:20
Прокрустово ложе: зачем высокие женщины хотят укоротить ноги
12:12
«Я не чувствую боли»: боец ММА жестоко избил проникшего в дом злоумышленника
12:06
Правительство одобрило повышение охотничьих сборов с 2026 года
11:57
Не выходят на связь: в тайге разыскивают пропавшую во время похода семью
11:56
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
11:45
Солнечные капризы: насколько сильной будет магнитная буря 3 октября

Сейчас читают

«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
«Вы не Александр Сергеевич»: Гусева рассказала о нападке сценариста на Безрукова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео