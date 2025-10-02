В Подмосковье колесо оторвалось от грузовика и убило женщину

В Мытищах на автобусной остановке погибла 32-летняя женщина, в которую на скорости врезалось колесо, отлетевшее от грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

По предварительным данным, у грузовика под управлением 50-летнего водителя в процессе движения из-за технической неисправности произошло отсоединение задних левых колес. Одно из них продолжило движение по инерции и отскочило в сторону остановочного павильона, где находилась женщина. В результате ДТП она скончалась на месте.

Авария произошла в среду около 17:10 на 19-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в подмосковных Мытищах. На место сразу выехали сотрудники полиции и оперативные службы, чтобы зафиксировать обстоятельства случившегося.

Ранее в Нижнем Новгороде произошло крупное ДТП на проспекте Гагарина. Там столкнулись шесть автомобилей, включая машину скорой помощи. По информации регионального МВД, причиной стало несоблюдение дистанции водителями, двигавшимися в одном направлении.

По данным полиции, в одном из поврежденных автомобилей находился младенец. К счастью, оперативные службы прибыли быстро и занялись ликвидацией последствий.

