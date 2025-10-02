В Подмосковье колесо оторвалось от грузовика и убило женщину

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 83 0

Трагедия унесла жизнь 32-летней жительницы, которая ждала транспорт на остановке.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Мытищах на автобусной остановке погибла 32-летняя женщина, в которую на скорости врезалось колесо, отлетевшее от грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

По предварительным данным, у грузовика под управлением 50-летнего водителя в процессе движения из-за технической неисправности произошло отсоединение задних левых колес. Одно из них продолжило движение по инерции и отскочило в сторону остановочного павильона, где находилась женщина. В результате ДТП она скончалась на месте.

Авария произошла в среду около 17:10 на 19-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в подмосковных Мытищах. На место сразу выехали сотрудники полиции и оперативные службы, чтобы зафиксировать обстоятельства случившегося.

Ранее в Нижнем Новгороде произошло крупное ДТП на проспекте Гагарина. Там столкнулись шесть автомобилей, включая машину скорой помощи. По информации регионального МВД, причиной стало несоблюдение дистанции водителями, двигавшимися в одном направлении.

По данным полиции, в одном из поврежденных автомобилей находился младенец. К счастью, оперативные службы прибыли быстро и занялись ликвидацией последствий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:20
Прокрустово ложе: зачем высокие женщины хотят укоротить ноги
12:12
«Я не чувствую боли»: боец ММА жестоко избил проникшего в дом злоумышленника
12:06
Правительство одобрило повышение охотничьих сборов с 2026 года
11:57
Не выходят на связь: в тайге разыскивают пропавшую во время похода семью
11:56
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
11:45
Солнечные капризы: насколько сильной будет магнитная буря 3 октября

Сейчас читают

«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
«Вы не Александр Сергеевич»: Гусева рассказала о нападке сценариста на Безрукова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео