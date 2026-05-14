Момент въезда иномарки в остановку в Москве попал на видео

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

По информации столичного Дептранса, за рулем находился молодой человек 2004 года рождения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Автомобиль врезался в автобусную остановку на северо-востоке Москвы

Появились кадры ДТП на проспекте Мира в Москве, где автомобиль японской марки Infiniti на высокой скорости въехал в автобусную остановку. Видео с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По информации столичного Дептранса, за рулем находился молодой человек 2004 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

В момент наезда автомобиля возле остановки общественного транспорта находились люди. В результате происшествия пострадали три человека. Им потребовалась помощь медиков.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что поезд сошел с рельсов в Белгородской области, предварительная причина из-за подрыв железнодорожного полотна. Транспорт следовал по маршруту «Разумное — Томаровка». В момент аварии в поезде находились 15 человек, одна женщина получила ранения. Посде схода поезда с путей в Белгородской области временно остановили движение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.14
-0.20 86.29
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:12
Летняя атака кровососов: москвичей предупредили о нашествии комаров
22:51
Президент Литвы призвал сбивать нарушающие воздушное пространство дроны
22:44
«Лавочка за два рубля»: Шура про шоу-бизнес 90-х
22:34
Медики оказали помощь пострадавшим в ДТП на проспекте Мира в Москве
22:24
Стало известно о возможной гибели путешественника Саши Коня при атаке БПЛА
22:15
Момент въезда иномарки в остановку в Москве попал на видео

Сейчас читают

Цифры удивляют: сколько россиян страдает от лишних килограммов
Начал с собаки и ребенка: злобный бобр осадил частный дом и выгнал оттуда хозяев
«Он человек создающий»: Анна Чиповская призналась, что завидует Юре Борисову
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео