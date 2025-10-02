Правительство одобрило повышение охотничьих сборов с 2026 года

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Речь идет об увеличении более чем в пять раз.

Сколько составят сборы за охоту

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Сборы за пользование охотничьими ресурсами, включая животных и птиц, которые разрешено добывать, значительно увеличатся, при этом обязательства по их уплате останутся только за физическими лицами. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Исключение организаций и индивидуальных предпринимателей связано с тем, что они уже несут другие обязательные платежи, такие как аренда угодий, госпошлины и получение специальных разрешений, пояснил «Ведомостям» адвокат Вадим Егулемов. По его словам, введение дополнительного сбора для этих категорий можно рассматривать как двойное налогообложение.

Ставки для физических лиц вырастут более чем в пять раз. Так, плата за отстрел благородного оленя или лося составит 7800 рублей вместо прежних 1500, сайгака — 1560 рублей, овцебыка — 78 000 рублей вместо 15 000. Добыча косули, кабана или рыси подорожает с 450 до 2340 рублей, соболя и выдры — с 120 до 624 рублей. Дополнительно Минприроды увеличит госпошлину за получение разрешения с 650 до 1300 рублей.

Зампредседателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов отметил, что поправки нужны для совершенствования законодательства в сфере охотничьего хозяйства и приведения ставок в соответствие с текущими экономическими условиями.

Ранее в августе 2025 года сообщалось о введении обязательного тестирования для оформления охотничьего билета с 1 сентября, что также направлено на регулирование легальной охоты в России. Эти меры позволят уточнить механизмы контроля и повысить эффективность законодательства.


