Шведская лыжница-чемпионка заявила о нежелании соревноваться с россиянами на ОИ

Шведская лыжница, обладательница Малого хрустального глобуса и победительница этапов Кубка мира в спринтерских гонках Линн Сван заявила о возможном бойкоте Олимпийских игр 2026 года в Италии в случае допуска к соревнованиям российских атлетов. Об этом сообщает Expressen.

«Если вы спросите меня здесь и сейчас, то мой ответ будет таким: я не хочу соревноваться. Не знаю, как я буду себя чувствовать, если окажусь на старте Олимпиады, а они будут рядом», — сказала Сван, комментируя потенциальное противостояние с российскими лыжниками.

Ранее спортсменка уже отмечала свое нежелание выходить на старт против российских участников.

«Я говорю то же самое, что и в прошлом году: я не хочу выходить на старт против российских лыжников», — подчеркнула она.

Запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях был введен Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) в марте 2022 года и неоднократно продлевался.

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует обсудить возможность восстановления статуса Олимпийского комитета России (ОКР) в декабре текущего года. Об этом сообщил министр спорта РФ и председатель ОКР Михаил Дегтярев во время марафона «Знание. Первые».

«Перспективы есть. Главу МОК Кирсти Ковентри избрали только в марте, в июне я провел встречу. Решение в сентябре не выносилось на голосование, но вопрос наш обсуждался», — отметил он.

Дегтярев добавил, что тема возвращения ОКР будет официально рассмотрена на ближайшем заседании исполкома МОК.

