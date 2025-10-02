«На бессознательном уровне»: почему Деревянко впервые женился на пороге 50-летия

Павел Деревянко впервые женился в 49 лет из-за поиска женщины всей своей жизни

Актер Павел Деревянко впервые женился лишь в 49 лет, потому что на подсознательном уровне искал женщину всей своей жизни. Об этом изданию 7Дней.ru сказала экстрасенс Виктория Райдос.

По ее словам, даже находясь в продолжительных отношениях с матерью двух своих дочерей, Дарьей Мясищевой, артист на бессознательном уровне понимал, что она не та, и где-то существует женщина, которая подходит звезде «Беспринципных» больше.

Отношения с Дарьей, по мнению Райдос, были обречены из-за того, что изначально строились как свободные. До встречи со своей будущей женой, Зоей Фуць, Павел Деревянко не был готов к браку.

«Как я вижу, он не был готов к глубинной ответственности, его душа искала свободы, подсознательно Павел понимал, что пока не встретил женщину всей своей жизни. В прошлых отношениях ему в какой-то степени было удобно и привычно», — подчеркнула экстрасенс.

