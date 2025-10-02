«Вся голова была у нее во рту»: морской биолог выжил после нападения акулы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 50 0

Маска и шланги акваланга были повреждены.

Как действовать при нападении акулы

Фото: www.globallookpress.com/Luis Javier Sandoval / VWPics

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

NYТ: Морской биолог выжил после укуса акулы в голову

Мексиканский морской биолог Маурисио Ойос едва не погиб во время подводного исследования у острова Кокос в Коста-Рике. Ученый 48 лет погрузился, чтобы пометить акул для природоохранного проекта, когда рядом с ним появилась девятифутовая самка Галапагосской акулы. Об этом сообщает New York Times

«Она повернулась ко мне боком, и в тот же момент моя голова оказалась у нее во рту», — рассказал доктор Ойос.

Он почувствовал треск и давление зубов, но акула отпустила его, после того как ощутила твердость черепа, и уплыла.

Во время нападения Ойос получил 27 ранений — по одному от каждого зуба акулы, повреждены были также маска и шланги акваланга. Несмотря на это, он смог всплыть и, потеряв кровь и силы, удержался на лодке команды, которая доставила его на остров для оказания первой помощи.

«Если бы она захотела, она могла бы меня убить», — отметил биолог, ожидающий операции на челюсти.

Его реакция, по словам коллег, спасла ему жизнь: опытный морской биолог понимал повадки акул и смог действовать спокойно в критической ситуации. По словам Ойоса, акула проявила защитное поведение после установки метки.

«Она хотела, чтобы я держался подальше от ее личного пространства», — отметил он.

Это был первый случай укуса за 30 лет работы ученого с различными видами акул, включая больших белых и тигровых.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:59
В пригороде Манчестера неизвестный напал с ножом на людей
13:45
«Выглядит реально как кринж»: MARGO открыто высказалась о конфликте с Идой Галич
13:30
«Буду бабки грести»: Артем Чекалин рассказал, чем займется после освобождения
13:25
«Новый технологический уклад»: в основе разработок РЖД лежит отечественное ПО 
13:11
«Наемные киллеры»: Захарова жестко высказалась о действиях киевского режима
12:57
Захарова: за неделю от ударов ВСУ погибли 17 человек

Сейчас читают

Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео