«Вчера она была моей дочерью»: двухлетняя девочка выбрана новой богиней Непала

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Во время беременности ее матери приснился сон, что ребенок станет Кумари.

Двухлетняя девочка выбрана новой живой богиней Непала

Фото: www.globallookpress.com/Sulav Shrestha

Двухлетняя Арьятара Шакья была провозглашена новой Кумари — «живой богиней», которую почитают и индуисты, и буддисты. Об этом сообщает издание Associated Press.

Церемония прошла на восьмой день индуистского праздника Дашайн в Катманду, столице Непала. Девочку несли на руках от дома до храмового дворца Кумари Гар, где она будет жить ближайшие годы. Верующие выстраивались в очередь, чтобы коснуться лбом ее стоп и поднести дары — цветы и деньги.

Арьятара сменила 11-летнюю Тришну Шакью, которая стала Кумари в 2017 году в возрасте трех лет и исполняла эту роль до подросткового возраста. По традиции, «богинями-девственницами» становятся девочки от двух до четырех лет, и они сохраняют этот статус до первой менструации, когда считаются утратившими «божественность».

К кандидаткам на роль Кумари предъявляют строгие требования: у них должна быть безупречная кожа, зубы, волосы и глаза, они не должны бояться темноты и всегда должны носить красное. На лбу им рисуют «третий глаз» — символ духовного прозрения.

«Вчера она была просто моей дочерью, а сегодня — богиня», — сказал отец Арьятары, Ананта Шакья.

По его словам, во время беременности его жене приснился сон, что их ребенок станет божеством.

Хотя Кумари живут замкнуто и выходят на улицу лишь несколько раз в год во время фестивалей, за последние годы традиция стала более гибкой: теперь девочкам разрешено смотреть телевизор, заниматься с репетиторами и получать государственную пенсию — около 110 долларов в месяц (примерно девять тысяч рублей).

