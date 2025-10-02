Ускользнула из-под носа: беглую калао никак не могут поймать в Петербурге

Беглую птицу калао никак не могут поймать в Петербурге

В Петербурге случайные прохожие сорвали операцию по спасению калао.

Редкую птицу, которая два дня назад сбежала из Ленинградского зоопарка, заметили во дворе жилого дома на дереве. Ветеринары оперативно прибыли на место и спрятались на балконе на верхнем этаже. Когда птица замерла, они выстрелили в нее из пневматического ружья со снотворным. Но в цель не попали. Тогда было решено подсыпать седативное в корм. Калао охотно съела всю приманку и уже начала засыпать. Однако в этот момент ее спугнули прохожие. В итоге птица улетела.

Ранее 5-tv.ru писал, что на воле сбежавшая калао по имени Шанти никогда не жила — она родилась в Ленинградском зоопарке, и к условиям городской среды, тем более при наступлении ночных заморозков, совершенно не приспособлена. Поэтому так важно поймать ее как можно скорее.

