Актриса Агата Муцениеце официально сменила фамилию после недавнего заключения брака с музыкантом Петром Дрангой. Об этом сообщила ее подруга Александра Рей в социальных сетях.

«Потому что я теперь Дранга!» — заявила сама Муцениеце, подтверждая изменения в документах.

Подруга актрисы с иронией рассказала о встрече с Агатой в необычном месте.

«Как давно мы не виделись! И где она попросила меня с ней встретиться? В МФЦ! Супер! Лучшая моя жизнь! Сейчас я еду с Агатой по делам ее дальше, делать документы!» — поделилась Рей.

Ранее Муцениеце поделилась в социальных сетях милыми снимками с дочерью Мией, которая появилась на кадрах в розовой шапке с ушками. По словам актрисы, подобрать подходящую одежду для девочки не всегда просто — Мия может быть очень требовательной.

«Ей просто невозможно угодить с одеждой! Она противная ужасно! А про эту шапку что ты сказала? Что она легендарная и любимая!» — с юмором прокомментировала Муцениеце.

Агата, находясь на последних сроках беременности, отправилась в Латвию, чтобы встретиться с родными. Там актриса успела прогуляться по лесу и собрать немного грибов.

