«Я теперь Дранга!» — Агата Муцениеце официально сменила фамилию

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 63 0

Актриса вышла замуж в августе 2025 года.

Новая фамилия Агаты Муцениеце

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Агата Муцениеце официально сменила фамилию после недавнего заключения брака с музыкантом Петром Дрангой. Об этом сообщила ее подруга Александра Рей в социальных сетях.

«Потому что я теперь Дранга!» — заявила сама Муцениеце, подтверждая изменения в документах.

Подруга актрисы с иронией рассказала о встрече с Агатой в необычном месте.

«Как давно мы не виделись! И где она попросила меня с ней встретиться? В МФЦ! Супер! Лучшая моя жизнь! Сейчас я еду с Агатой по делам ее дальше, делать документы!» — поделилась Рей.

Ранее Муцениеце поделилась в социальных сетях милыми снимками с дочерью Мией, которая появилась на кадрах в розовой шапке с ушками. По словам актрисы, подобрать подходящую одежду для девочки не всегда просто — Мия может быть очень требовательной.

«Ей просто невозможно угодить с одеждой! Она противная ужасно! А про эту шапку что ты сказала? Что она легендарная и любимая!» — с юмором прокомментировала Муцениеце.

Агата, находясь на последних сроках беременности, отправилась в Латвию, чтобы встретиться с родными. Там актриса успела прогуляться по лесу и собрать немного грибов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:23
«Это и так видно»: за что MARGO платит Киркорову — пункт всего один
15:10
Социальный бунт: тысячи французов митингуют в Париже против политики Макрона
15:07
Макрон шлепнул премьер-министра Албании после шутки о Трампе
15:06
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 185 на 185
15:06
Путин выразил соболезнования Вьетнаму в связи с трагическими последствия тайфуна
14:56
Ускользнула из-под носа: беглую калао никак не могут поймать в Петербурге

Сейчас читают

Умер актер из сериала «Невский» Сергей Рыбин
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео