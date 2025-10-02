Помешан на просмотрах: Илон Маск уволил назвавшего его непопулярным сотрудника

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Предприниматель хотел быть в тренде, но у алгоритмов были другие планы.

Зачем Илон Маск купил твиттер

Фото: www.globallookpress.com/Jim LoScalzo - Pool via CNP

Daily Mail: Илон Маск уволил назвавшего его непопулярным сотрудника

Американский предприниматель Илон Маск уволил сотрудника социальной сети Х (бывший Twitter) после того, как тот представил ему данные о снижении интереса пользователей к его постам. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на книгу «Позолоченный гнев: Илон Маск и радикализация Силиконовой долины» журналиста Джейкоба Сильвермана.

По словам автора, миллиардер был одержим количеством взаимодействий с его постами после покупки соцсети за 44 миллиарда долларов в 2022 году. На одном из собраний Маск пожаловался сотрудникам.

«Это смешно… У меня более 100 миллионов подписчиков, а просмотров всего десятки тысяч», — отметил предприниматель.

Тогда главный инженер показал Маску внутренние данные и график, из которых следовало, что его популярность действительно упала. В ответ глава Tesla и SpaceX разозлился и уволил сотрудника.

Сильверман утверждает, что позже алгоритмы X были переписаны так, чтобы публикации Маска автоматически поднимались в ленте выше остальных. Над этим работали около 80 сотрудников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

