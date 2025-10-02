Факел Статуи Свободы в Нью-Йорке может погаснуть из-за шатдауна

Губернатор Хокул: огни на Статуе Свободы могут отключить из-за шатдауна

Факел Статуи Свободы в Нью-Йорке может погаснуть из-за временной приостановки работы государственных органов США (шатдауна — Прим. ред.). Об этом сообщила губернатор штата Нью-Йорк, член Демократической партии Кэти Хокул.

По словам губернатора, штат не собирается оплачивать расходы на содержание легендарной статуи во время шатдауна. Монумент закроется уже на следующей неделе, когда средства на его обслуживание, выделенные из федерального бюджета, закончатся.

«Факел статуи может буквально погаснуть не из-за стихийного бедствия, ужасного шторма, наводнения или урагана, а буквально потому, что Дональд Трамп и республиканцы в Вашингтоне вынудили правительство приостановить работу», — сказала Хокул.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из-за несогласованного проекта бюджета в США объявлен шатдаун — приостановка работы правительства. Порядка 750 тысяч американских госслужащих, занимающих непервостепенные должности в федеральных ведомствах, будут принудительно отправлены в неоплачиваемые отпуска.

