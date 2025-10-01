Федеральное правительство США официально приостановило работу

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли достичь договоренностей по списку статей расходов.

Почему правительство США приостановило работу

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Из-за несогласованного проекта бюджета в США объявлен шатдаун — приостановка работы правительства. Порядка 750 тысяч американских госслужащих, занимающих непервостепенные должности в федеральных ведомствах, будут принудительно отправлены в неоплачиваемые отпуска.

Ранее 30 сентября президент США Дональд Трамп заявил о возможном использовании шатдауна для отмены ряда «демократических вещей» и пересмотра ненужных программ и структур. Американский лидер считает, что благодаря этому будут сокращены расходы, а работа правительства сосредоточится на ключевых задачах. Американские сенаторы не приняли подготовленный членами Демократической партии законопроект о временном финансировании — 55 проголосовали «за», 45 «против». В связи со сложившейся ситуацией правительству пришлось прекратить все виды деятельности, кроме жизненно важных, таких как охрана правопорядка.

Как ранее отмечал 5-tv, шатдауны обычно затрагивают не более 25% федеральных расходов, подлежащих обязательному ассигнованию Конгрессом. Некоторые сотурдники федеральных ведомств продолжат работу, но денег за это получать не будут, в отличие от сенаторов, чей доход защищен Конституцией. По закону, который был принят в 2019 году, госслужащим задним числом начисляется зарплата за все дни шатдауна.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

