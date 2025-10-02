РФ продолжает диалог с Доминиканой о возобновлении прямого авиасообщения

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 32 0

Запуск первых рейсов возможен уже предстоящей зимой.

Есть ли прямые рейсы между Россией и Доминиканой

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия продолжает диалог с Доминиканской Республикой о возобновлении прямых авиарейсов. Об этом сообщают в пресс-службе Росавиации.

«Москва и Санто-Доминго (столица Доминиканской Республики — Прим.ред.) продолжают конструктивный диалог о возобновлении прямого авиасообщения между нашими странами. Какие-либо дополнительные комментарии пока преждевременны», — уточнили специалисты.

Эксперты сообщают, что запуск первых прямых рейсов возможен уже предстоящей зимой.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что возобновление авиасообщения РФ с КНДР укрепило связи между государствами. Сейчас улететь в столицу КНДР Пхеньян можно из Москвы и Владивостока, а также доехать наземным транспортом: на беспересадочных поездах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Таиланд запускает акцию с бесплатными рейсами.

В рамках программы иностранным гостям, в том числе туристам из России, предложат бесплатные билеты на внутренние авиарейсы. Целью проекта является не только распределение туристов за пределы популярных центров вроде Бангкока и Пхукета, но и поддержка экономического развития провинций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:40
Песков рассказал о роли Европы в нагнетании ситуации в мире
18:36
Неразделенная любовь: подросток насмерть сбил двух школьниц
18:31
Путин: в нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми ко всему и ставки высоки
18:19
Освобожденные из плена ВСУ российские военные поделись эмоциями
18:10
По опыту Уильяма и Дианы: как Кейт Миддлтон воспитывает своих детей
18:05
В Севастополе стабилизировались топливные поставки и снизилась цена на бензин

Сейчас читают

Выступление Путина на Валдайском форуме — прямая трансляция
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео