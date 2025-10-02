РФ продолжает диалог с Доминиканой о возобновлении прямого авиасообщения

Россия продолжает диалог с Доминиканской Республикой о возобновлении прямых авиарейсов. Об этом сообщают в пресс-службе Росавиации.

«Москва и Санто-Доминго (столица Доминиканской Республики — Прим.ред.) продолжают конструктивный диалог о возобновлении прямого авиасообщения между нашими странами. Какие-либо дополнительные комментарии пока преждевременны», — уточнили специалисты.

Эксперты сообщают, что запуск первых прямых рейсов возможен уже предстоящей зимой.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что возобновление авиасообщения РФ с КНДР укрепило связи между государствами. Сейчас улететь в столицу КНДР Пхеньян можно из Москвы и Владивостока, а также доехать наземным транспортом: на беспересадочных поездах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Таиланд запускает акцию с бесплатными рейсами.

В рамках программы иностранным гостям, в том числе туристам из России, предложат бесплатные билеты на внутренние авиарейсы. Целью проекта является не только распределение туристов за пределы популярных центров вроде Бангкока и Пхукета, но и поддержка экономического развития провинций.

