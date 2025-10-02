РФ продолжает диалог с Доминиканой о возобновлении прямого авиасообщения

Запуск первых рейсов возможен уже предстоящей зимой.
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Россия продолжает диалог с Доминиканской Республикой о возобновлении прямых авиарейсов. Об этом сообщают в пресс-службе Росавиации.
«Москва и Санто-Доминго (столица Доминиканской Республики — Прим.ред.) продолжают конструктивный диалог о возобновлении прямого авиасообщения между нашими странами. Какие-либо дополнительные комментарии пока преждевременны», — уточнили специалисты.
Эксперты сообщают, что запуск первых прямых рейсов возможен уже предстоящей зимой.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что возобновление авиасообщения РФ с КНДР укрепило связи между государствами. Сейчас улететь в столицу КНДР Пхеньян можно из Москвы и Владивостока, а также доехать наземным транспортом: на беспересадочных поездах.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Таиланд запускает акцию с бесплатными рейсами.
В рамках программы иностранным гостям, в том числе туристам из России, предложат бесплатные билеты на внутренние авиарейсы. Целью проекта является не только распределение туристов за пределы популярных центров вроде Бангкока и Пхукета, но и поддержка экономического развития провинций.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
58%
Нашли ошибку?