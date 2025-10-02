В выпуске шоу «Битва поколений» сразятся Юлианна Караулова и группа «Лицей»

Певица Юлианна Караулова и исполнительница Настя Макаревич с группой «Лицей» выступят в новом выпуске шоу «Битвы поколений» 4 октября в 17:00. Об этом сообщила пресс-служба телеканала МУЗ-ТВ.

По словам Макаревич, она считает себя похожей на Караулову.

«Мне кажется, мы даже в чем-то похожи, такая преемственность поколений. Юлианна очень интеллигентная, светлая, позитивная. Я не могу сказать, что знаю много ее песен, но основные хиты на слуху», — отметила она.

При этом Юлианна отметила вклад музыкальной группы «Лицей» в распространении гитарной музыки.

«Группа „Лицей“ сыграла свою роль в популяризации гитарной музыки, потому что до этого в основном парни с гитарами выступали. Это был почему-то мужской атрибут. Такой вот хороший пример стал заразителен», — заявила певица.

В романтичном раунде «Песня о любви» Юлианна Караулова исполнила космическую балладу «Внеорбитные», а Настя Макаревич и группа «Лицей» тронули присутствующих в зале лирической композицией «Она не верит больше в любовь».

Экспериментальный раунд Настя Макаревич и группа «Лицей» открыли интерпретаций трека Юлианны Карауловой «Так сильно». Из-за новой аранжировки и гитарного аккомпанемента песня получила уникальное звучание. В свою очередь Юлианна Караулова исполнила кавер на трек соперников — «Как ты о нем мечтала» в оригинальной манере.

Во время живых выступлений российских артистов-мастодонтов своего дела ожидают музыкальные поединки с молодыми звездами. Оценивает знаменитостей популярное жюри, состоящее из представителей разных поколений. В его состав вошли продюсер Яна Рудковская, композитор Виктор Дробыш, музыкант Митя Фомин — от мэтров, а от молодого поколения — певец Ваня Дмитриенко, исполнительница MIA BOYKA и музыкант Хабиб. Рефери на сцене станет постоянный ведущий проекта Константин Анисимов.

