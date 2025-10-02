Промыли мозги: официантка вместе с годовалой дочерью отправилась жить в лес

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Мать девушки винит во всем представителей религиозного культа и требует вмешательства властей.

Официантка бросила семью и отправилась жить в лес

Фото: www.globallookpress.com/Samiran Nandy

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Официантка бросила семью и вместе с годовалой дочерью поселилась в лесу в США

Официантка Каура Тейлор из Далласа вместе с годовалой дочерью присоединилась к так называемому «королевству Кубала» в Шотландии. Теперь она живет с лидерами племени в лесу. Об этом сообщает People.

Ее мать утверждает, что дочь стала жертвой культа, который, по ее словам, целенаправленно использовал уязвимости Кауры, чтобы заставить ее покинуть дом.

«Они использовали тот факт, что она была зла. Чтобы побудить ее уйти. Они использовали тот факт, что у нее не было ни гроша в кармане. Они сделали это возможным. Ей полностью промыли мозги. Это культ», — говорит мать Кауры Мельба Уайтхед.

Девушке 21 год. Вместе с дочерью она поселилась в шотландском лесу на краю промышленной зоны, где выполняет обязанности, которые сама характеризует как «добровольную службу». Чаще всего Кауре приходится готовить еду и разводить костры. Она утверждает, что не намерена возвращаться домой, хотя родственники и друзья просят об этом.

Семья Кауры уже обратилась к властям США с просьбой о депортации дочери. Шотландские власти, в свою очередь, проводят проверку условий проживания и безопасности в лагере племени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:10
«Как корабль назовете — так он и поплывет»: Путин о министерстве войны в США
20:06
«Нет, не ощущаю»: Путин опроверг схожесть с императором Александром I
20:00
Путин: многие международные площадки утратили свой смысл и деградировали
19:55
«В кокошниках — это радует»: Путин оценил женские национальные наряды
19:52
«Уймитесь»: Путин посоветовал элите в ЕС заняться своими проблемами
19:48
«Россия была, есть и будет»: Путин о готовности страны к сложностям

Сейчас читают

Выступление Путина на Валдайском форуме — прямая трансляция
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео