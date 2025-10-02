Промыли мозги: официантка вместе с годовалой дочерью отправилась жить в лес

Официантка бросила семью и вместе с годовалой дочерью поселилась в лесу в США

Официантка Каура Тейлор из Далласа вместе с годовалой дочерью присоединилась к так называемому «королевству Кубала» в Шотландии. Теперь она живет с лидерами племени в лесу. Об этом сообщает People.

Ее мать утверждает, что дочь стала жертвой культа, который, по ее словам, целенаправленно использовал уязвимости Кауры, чтобы заставить ее покинуть дом.

«Они использовали тот факт, что она была зла. Чтобы побудить ее уйти. Они использовали тот факт, что у нее не было ни гроша в кармане. Они сделали это возможным. Ей полностью промыли мозги. Это культ», — говорит мать Кауры Мельба Уайтхед.

Девушке 21 год. Вместе с дочерью она поселилась в шотландском лесу на краю промышленной зоны, где выполняет обязанности, которые сама характеризует как «добровольную службу». Чаще всего Кауре приходится готовить еду и разводить костры. Она утверждает, что не намерена возвращаться домой, хотя родственники и друзья просят об этом.

Семья Кауры уже обратилась к властям США с просьбой о депортации дочери. Шотландские власти, в свою очередь, проводят проверку условий проживания и безопасности в лагере племени.

