Недружелюбное приведение: мужчина утверждает, что на него напал призрак

Паранормальные силы были настроены решительно — швырнули в несчастного утюг.

Доказательство существования приведений

Фото: 5-tv.ru

Мужчина якобы стал жертвой нападения призрака в Великобритании

Энди Мэддокс, инженер железной дороги из Чертси, заметил странные явления в своем гостиничном номере во время рабочей поездки. Об этом сообщает Mirror.

Мужчина снял на камеру, как ящик в комнате сам открывается и закрывается, а затем из него вылетает утюг и ударяется о пол.

«Я смотрел телевизор, и заметил кое-что краем глаза», — рассказал Энди о пугающем инциденте.

Сначала мужчина не придал значения происходящему, но вскоре странные явления усилились. Рабочая поездка длилась неделю, а Энди так ни разу и не смог уснуть в своем номере.

Ситуация приобрела публичный резонанс после того, как жена Энди выложила видео в интернет. В отеле, где остановился мужчина, подобные «странные явления» фиксировались и до этого.

Ранее при загадочных обстоятельствах скончался исследователь, известный как хозяин проклятой куклы Аннабель. Последнее мероприятие, в котором он принимал участие, прошло в так называемом «приюте с привидениями» в Пенсильвании.

«С глубокой печалью Тони, Уэйд и я сообщаем о внезапной кончине нашего близкого друга и партнера Дэна Риверы», — сказал Крик Гиллорен, коллега погибшего.

После завершения тура Ривера остался один в гостиничном номере с куклой. Глубокой ночью к отелю прибыли пожарные и медицинские службы. Попытки спасти жизнь 54-летнему исследователю с помощью сердечно-легочной реанимации не увенчались успехом, он скончался на месте.

