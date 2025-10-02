Путин: истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 52 0

Власти пытаются запретить своих оппонентов, но это нерабочая стратегия.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев/5-tv.ru

Истеблишмент на Западе обманывает своих граждан и нагнетает напряженность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Истеблишмент не хочет уступать власть. Идет прямой обман своих же граждан, нагнетается ситуация на внешнем контуре. Идет на любые ухищрения внутри своих стран, все чаще на грани, а то и за гранью закона, бесконечно превращая демократические избирательные права в фарс», — подчеркнул президент.

Российский лидер напомнил, что сейчас в некоторых странах власти пытаются запретить своих политических оппонентов, которые уже приобретают большую легитимность и большее доверие избирателей. Но запреты остаются нерабочими.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция заседания в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, с обсуждением вопросов многополярности и глобальной безопасности.

