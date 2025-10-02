Путин: Запад оказался неготовым отказаться от гегемонии

Россия была готова к совместной работе с западными партнерами, но они оказались не готовы отказаться от стереотипов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей речи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Запад оказался неготовым отказаться от гегемонии, не устоял перед соблазном абсолютной власти», — сказал российский лидер в ходе речи.

Однако все попытки диктовать свои условия другим странам закончились неудачей, отмечает Путин. Можно сказать, что многополярность стала прямым следствием попыток Запада сохранить и установить глобальную гегемонию.

«Нет и не будет в мире силы, которая будет предписывать всем, что делать», — подчеркнул президент РФ.

Подобный миропорядок приводил к тому, что ни одна из мировых проблем не была решена, зато постоянно добавлялись новые.

«У всякой мощи есть предел», — констатировал президент.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.