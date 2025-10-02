«Говорят прямо, зато без лицемерия»: Путин о взаимоотношениях РФ и США

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 33 0

Российский лидер отметил, что сегодняшнее руководство Штатов руководствуется интересами своей страны.

Фото, видео: Сергей Булкин/ТАСС; 5-tv.ru

Путин: восстановление полноформатных отношений с США входит в интересы РФ

Восстановление полноформатных отношений с США входит в национальные интересы России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своей речи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Нынешняя администрация США говорит о своих интересах прямо, иногда прямолинейно, зато без лицемерия, руководствуется прежде всего интересами собственной страны», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что сегодняшнее руководство Штатов руководствуется интересами своей страны, и это рациональный подход. При этом и Россия оставляет за собой право руководствоваться своими национальными интересами, подчеркнул президент.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

