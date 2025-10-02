«Россия была, есть и будет»: Путин о готовности страны к сложностям

Путин: Россия готова к сложной мировой ситуации благодаря историческому багажу

Россия переживала многочисленные потрясения, но в связи с историческим багажом страна лучше готова к сложной мировой ситуации. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в ходе XXII ежегодного заседания клуба «Валдай», проходящего в Сочи.

«Мир выглядит уныло, когда он монотонен. России выпала очень бурная и трудная судьба. Само формирование российской государственности — это постоянное преодоление колоссальных исторических вызовов», — сказал российский лидер.

При этом он подчеркнул, что российской стороне никогда не было свойственно расистское понимание проблем и никогда не будет, поскольку она выступает за разнообразие, полифонию, ценностную симфонию.

«Российский опыт во многом уникален, как и страна, им созданная. В этом нет претензии на исключительность, просто констатация самобытности», — отметил Путин.

К тому же он пояснил, что с РФ нужно считаться в мировом политическом поле.

«В любых перипетиях Россия доказала одно — она была, есть и будет», — заключил президент.

Ключевой темой XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» стало формирование новой архитектуры международных отношений, в центре которой расположены уважение к суверенитету и взаимовыгодное партнерство между странами.

Концепцией XXII заседания заявлен «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. Известно, что в нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 государств, в числе которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программе заседания фигурируют пленарные сессии, дискуссии на разные темы, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

