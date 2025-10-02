Путин рассказал об утреннем кофе с экс-премьером Британии Блэром

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Во главе международного органа по управлению сектором Газа быть британский политический деятель.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин пил кофе в пижаме с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Об этом российский лидер заявил в ходе XXII ежегодного заседания клуба «Валдай», проходящего в Сочи.

Историю их встречи, российский лидер вспомнил в контексте обсуждения создать международный орган, который будет управлять некоторое время сектором Газа и британского политика хотят сделать его руководителем.

«В голове должен стоять господин Блэр. Он неизвестен как миротворец большой. Я его лично знаю. Больше того, был у него в гостях, ночевал у него дома. Мы с ним с утра в пижамах кофе пили», — пояснил российский лидер.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» заключается в формировании новой архитектуры отношений на международном уровне, в центре которой предстанет уважение к суверенитету и взаимовыгодное партнерство между странами.

Главное направления текущего заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Состоится мероприятие с 29 сентября по 2 октября 2025 года. Он пройдет в Сочи. В заседании примут участие 140 специалистов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу мероприятия включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой происходит обсуждение вопросов многополярности и глобальной безопасности.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин прокомментировал слова Трампа о России.

