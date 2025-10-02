«Мы уверены»: Путин высказался о российском ядерном щите

Путин: Россия уверена в своем ядерном щите

Россия уверена в своем ядерном щите. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своей речи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Мы уверены в своем ядерном щите, мы знаем, что нам делать завтра, послезавтра», — отметил глава государства.

Также Путин сообщил и о том, что Россия располагает большим количеством тактического ядерного оружия, нежели чем США. Кроме того, президент подчеркнул, что в Вашингтоне некоторые чиновники уверены в том, что нет необходимости продлевать договор о сокращении стратегических ядерных вооружений (СНВ). Из-за подобной позиции Соединенных Штатов Россия также не заинтересована в перезаключении соглашения.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция заседания в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов с обсуждением вопросов многополярности и глобальной безопасности.

