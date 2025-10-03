Во Владивостоке обрушилась часть здания промышленного колледжа

Во Владивостоке обрушилась часть здания учебного корпуса Промышленного колледжа энергетики и связи. Об этом сообщили в прокуратуре по Приморскому краю.

«Предварительно установлено, что в утреннее время 3 октября 2025 года в помещении колледжа, введенного в эксплуатацию в 1972 году, произошло обрушение железобетонных потолочных перекрытий и нарушение целостности части фасада здания», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что прокуратура уже начала проверку по факту случившегося, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц, а также проведена проверка всех обстоятельств инцидента.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Сообщается, что доступ на территорию колледжа ограничен.

Уточняется, что управление Следственного комитета по Приморью возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.

Несколько дней обрушение произошло в школе на востоке Москвы. Тогда сообщалось о гибели двух рабочих. Кроме того, еще шесть человек оказались под завалами. Инцидент произошел во время ремонта в здании учебного заведения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Нью-Йорке частично обрушилась многоэтажка из-за взрыва газа.

