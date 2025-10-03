Во Владивостоке обрушилась часть здания промышленного колледжа

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 25 0

Прокуратура Приморского края уже начала проверку по факту случившегося.

Что обрушилось во Владивостоке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во Владивостоке обрушилась часть здания учебного корпуса Промышленного колледжа энергетики и связи. Об этом сообщили в прокуратуре по Приморскому краю.

«Предварительно установлено, что в утреннее время 3 октября 2025 года в помещении колледжа, введенного в эксплуатацию в 1972 году, произошло обрушение железобетонных потолочных перекрытий и нарушение целостности части фасада здания», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что прокуратура уже начала проверку по факту случившегося, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц, а также проведена проверка всех обстоятельств инцидента.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Сообщается, что доступ на территорию колледжа ограничен.

Уточняется, что управление Следственного комитета по Приморью возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.

Несколько дней обрушение произошло в школе на востоке Москвы. Тогда сообщалось о гибели двух рабочих. Кроме того, еще шесть человек оказались под завалами. Инцидент произошел во время ремонта в здании учебного заведения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Нью-Йорке частично обрушилась многоэтажка из-за взрыва газа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:43
Российские ракеты обгоняют системы Patriot на Украине
3:14
Во Владивостоке обрушилась часть здания промышленного колледжа
2:40
Денежная дорожка: законный способ разбогатеть
2:06
Владимир Путина выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
1:50
Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ за полтора часа
1:21
«Не можу найти»: на Украине заявили о пропаже мэра Киева Виталия Кличко

Сейчас читают

Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Путин выступил на форуме «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде. Главное

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео