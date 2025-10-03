Беспилотная угроза: аэропорт Мюнхена закрыли из-за неопознанных дронов

Reuters: аэропорт Мюнхена закрыли после обнаружения неопознанных БПЛА

Над территорией аэропорта в Мюнхене обнаружили неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), из-за чего воздушная гавань временно была закрыта. Об этом сообщает Reuters.

Представители аэропорта сообщили, что из-за закрытия гавани не смогли вылететь 17 рейсов. Все пассажиры были обеспечены необходимым прямо на территории терминалов.

В то же время полиция обследовала прилегающие к аэропорту территории. Для этого даже привлекли один вертолет. По данным правоохранителей, несколько человек заметили беспилотник неподалеку от аэропорта. После этого дроны были обнаружены и над территорией самой воздушной гавани.

Это первое сообщение о неопознанных дронах на юге ФРГ. Несколько дней назад глава немецкого МВД Александр Добриндт сообщил о целом рое беспилотников, который был обнаружен на севере страны. На фоне этого чиновник заявил, что в Германии необходимо создать центр защиты от дронов. Кроме того, Добриндт сообщил о намерении предоставить бундесверу больше возможностей для обороны страны от беспилотной угрозы.

За два дня до заявления министра внутренних дел ФРГ поступила информация об обнаружении нескольких неопознанных дронов в небе над Шлезвиг-Гольштейном на севере Германии. Однако каких-либо подробностей власти федеральной земли не привели.

Количество сообщений о нарушении воздушного пространства стран Европы неопознанными дронами существенно возросло после инцидента 10 сентября, когда правительство Польши заявило о вторжении якобы российских БПЛА. Официальные представители РФ подобные обвинения в свой адрес опровергли.

