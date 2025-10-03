В России разработали методику лечения наследственных болезней глаз

Российские ученые разработали методику лечения наследственных болезней глаз. Раньше многие такие патологии считались неизлечимыми.

Как пишут «Известия», исследователи предполагают точечно вводить в сетчатку препарат со здоровым геном. Так можно наиболее эффективно предотвратить или замедлить процесс развития заболеваний. Новую технологию специалисты успешно опробовали на лабораторных животных. Теперь очередь людей.