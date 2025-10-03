Российские ученые разработали методику лечения наследственных болезней глаз

Эфирная новость 29 0

Это настоящий прорыв в генной терапии.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России разработали методику лечения наследственных болезней глаз

Российские ученые разработали методику лечения наследственных болезней глаз. Раньше многие такие патологии считались неизлечимыми.

Как пишут «Известия», исследователи предполагают точечно вводить в сетчатку препарат со здоровым геном. Так можно наиболее эффективно предотвратить или замедлить процесс развития заболеваний. Новую технологию специалисты успешно опробовали на лабораторных животных. Теперь очередь людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 
 
+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:36
«Думал, что это сон»: американский школьник зарезал сестру-близнеца во время приступа лунатизма
8:29
Популярный футбол или акробатика: какие секции можно выбрать на mos.ru
8:22
Ошпарила лицо младенца: мать пытала четырехмесячного дочь, потому что хотела родить мальчика
8:07
Рецепт мужского супа для здоровья: это блюдо разгонит кровь и повысит либидо
8:04
Найдена новая волшебная палочка? Помогает ли острая еда похудеть
8:00
Загадка смерти Есенина: что на самом деле случилось с великим поэтом

Сейчас читают

Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Путин выступил на форуме «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде. Главное

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео