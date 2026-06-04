Определены сроки: как долго продлятся поиски пропавшей семьи Усольцевых
Следователи и спасатели прочесывают новые участки, пытаясь найти след туристов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Поиски пропавшей семьи Усольцевых продлятся до 9 июня
Мероприятия по розыску семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей в Красноярском края осенью 2025 года, продлятся до 9 июня включительно. Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Красноярскому краю и Хакасии, передают РИА Новости.
Новый этап поисковой операции рассчитан на пять дней. Согласно данным ведомства, активная фаза работ в лесах должна завершиться к 13:00 (09:00 по московскому времени) 9 июня.
В масштабных мероприятиях принимают участие порядка 80 человек, включая опытных криминалистов и спасателей. Эксперты уже определили приоритетные секторы для обследования, сосредоточившись на пеших маршрутах, ведущих в сторону Кутурчинского Белогорья. Этот район характеризуется сложным рельефом и густой растительностью, что существенно затрудняет работу поисковых групп.
История исчезновения супругов Усольцевых и их пятилетней дочери началась 28 сентября 2025 года. Семья пропала во время прогулки в районе Минской петли, когда направлялась к горе Буратинка.
За прошедшее время добровольцы и сотрудники спецслужб успели обследовать около 40 квадратных километров тайги и более 500 километров лесных дорог.
Позже выяснилось, что глава семейства занимался бизнесом и как раз в период исчезновения должен был отчитаться перед государством за использование грантов.
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