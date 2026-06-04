Определены сроки: как долго продлятся поиски пропавшей семьи Усольцевых

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 184 0

Следователи и спасатели прочесывают новые участки, пытаясь найти след туристов.

Как продвигаются поиски пропавшей семьи Усольцевых — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Поиски пропавшей семьи Усольцевых продлятся до 9 июня

Мероприятия по розыску семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей в Красноярском края осенью 2025 года, продлятся до 9 июня включительно. Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Красноярскому краю и Хакасии, передают РИА Новости.

Новый этап поисковой операции рассчитан на пять дней. Согласно данным ведомства, активная фаза работ в лесах должна завершиться к 13:00 (09:00 по московскому времени) 9 июня.

В масштабных мероприятиях принимают участие порядка 80 человек, включая опытных криминалистов и спасателей. Эксперты уже определили приоритетные секторы для обследования, сосредоточившись на пеших маршрутах, ведущих в сторону Кутурчинского Белогорья. Этот район характеризуется сложным рельефом и густой растительностью, что существенно затрудняет работу поисковых групп.

История исчезновения супругов Усольцевых и их пятилетней дочери началась 28 сентября 2025 года. Семья пропала во время прогулки в районе Минской петли, когда направлялась к горе Буратинка.

За прошедшее время добровольцы и сотрудники спецслужб успели обследовать около 40 квадратных километров тайги и более 500 километров лесных дорог.

Позже выяснилось, что глава семейства занимался бизнесом и как раз в период исчезновения должен был отчитаться перед государством за использование грантов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых
4 июн
Без посторонних: территорию поиска пропавшей семьи Усольцевых оцепят
4 июн
СК начал дополнительные мероприятия по поиску пропавшей семьи Усольцевых
2 июн
Роковая встреча в тайге: названа новая версия пропажи семьи Усольцевых
1 июн
След в глухой тайге: поиски семьи Усольцевых возобновят с новыми силами
26 мая
Обследованы две из трех пещер: новые подробности исчезновения семьи Усольцевых
25 мая
Побег или похищение? В СК опровергли ряд версий об исчезновении Усольцевых
25 мая
Увидят с неба: к поискам Усольцевых подключили нейросеть
25 мая
Нашли зацепки? Как проходят поиски пропавшей семьи Усольцевых
24 мая
В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
21 мая
Волонтеры продолжат поиски семьи Усольцевых с применением нового оборудования
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.34
0.78 85.12
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:02
Определены сроки: как долго продлятся поиски пропавшей семьи Усольцевых
8:44
Без посторонних: территорию поиска пропавшей семьи Усольцевых оцепят
8:29
СК начал дополнительные мероприятия по поиску пропавшей семьи Усольцевых
8:27
Как изменились актеры фильма «Кука» за 20 лет: сравниваем фото тогда и сейчас
8:22
Ешь и богатей: какая еда привлекает деньги, любовь и успех
8:14
Посетивший Старобельск журналист из США Хелали хочет стать гражданином РФ

Сейчас читают

Турция взбодрилась на фоне охлаждения отношений Армении с Россией
Роботы-футболисты, новейшие автомобили и лифт будущего: чудеса технологий на ПМЭФ-2026
Голос песков: почему некоторые пустыни гудят, ревут и поют
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео