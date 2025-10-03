Боевики ВСУ рискуют остаться без зарплаты с 1 ноября

Боевикам ВСУ прекратят платить зарплату первого ноября.

О том, что в украинском бюджете недостаточно для этого средств, заявила глава комитета Верховной Рады. До конца месяца Киев будет убеждать международных партнеров выделить на эти нужды сразу шесть миллиардов евро за счет замороженных российских активов.

При этом на Банковой считают, что именно страны ЕС виноваты в колоссальной дыре украинского бюджета, дефицит превысил 15 миллиардов евро. И все потому, что обещанных ранее Киеву денег так и не прислали.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Сум начали срывать траурные церемонии по боевикам ВСУ. Граждане Украины не готовы часами стоять перед кортежами с гробами.

В ходе процессий жители Украины перебегают дорогу с катафалками, а также срывают «минуту молчания»

