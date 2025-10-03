Арестованный в Приморье велопутешественник из Франции выучил слова на русском

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 46 0

Условия следственного изолятора его в целом устраивают.

Что случилось с французским велопутешественником

Фото: Instagram*/sofianeshl

Арестованный в Приморье француз начал учить русский язык в СИЗО

Арестованный во Владивостоке французский велопутешественник Софиан Сехили начал учить русские слова, чтобы общаться с сокамерниками в СИЗО Уссурийска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Аллу Кушнир.

«Софиан выучил несколько русских слов, сейчас у него больше соседей — с ним еще три человека. Чтобы как-то общаться, он начал потихоньку учить язык», — рассказала Кушнир.

Сехили планировал побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Он стартовал 1 июля от мыса Рока близ Лиссабона и намеревался за два месяца проехать более 16 тысяч километров через 17 стран, включая Турцию, Иран, Казахстан, Монголию и Китай, с финишем во Владивостоке.

В начале сентября француз был задержан за незаконное пересечение границы России. Уссурийский районный суд изначально арестовал его до 4 октября, однако срок содержания под стражей продлили до 3 ноября. Защита уже подала апелляцию, которую пока не рассмотрел Приморский краевой суд.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин сообщил, что Сехили обеспокоен отсутствием регулярного душа и непривычной для него едой, но в целом условия его содержания устраивают.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

