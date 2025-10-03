Жертвами преступлений киевского режима стали 27 тысяч мирных граждан с 2014 года

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

В числе пострадавших — 225 детей.

Сколько мирных людей пострадали от Киева с 2014 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Жертвами киевского режима стали 27 тысяч мирных жителей, начиная с 2014 года. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

При этом свыше семи тысяч человек из этого числа были убиты, среди которых были 225 детей. К тому же стало известно, что по факту преступлений Украины СК РФ возбудил 8 167 дел.

«По данным следствия, в результате агрессии Украины пострадали 27 тысяч мирных жителей, из которых убиты 7 240, в том числе 225 несовершеннолетних. Обвинительные приговоры постановлены в отношении 674 лиц», — отмечено в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина пытается сорвать переговоры. Вооруженные силы Украины постоянно наращивают интенсивность атак по российским объектам, таким образом препятствуя процессу мирного урегулирования конфликта с Россией.

Помимо этого, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Киев не хочет продолжения переговоров с российской стороной. Он пояснял, что у властей Украины «абстрактная позиция» по вопросу урегулирования конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

