Песков: Киев не хочет продолжения переговоров

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Нежелание украинской стороны достигнуть договоренностей не добавляет предсказуемости и стабильности ситуации.

Будет ли продолжение переговоров между Россией и Украиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Киев не хочет продолжения переговоров с Москвой об урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Пауза в переговорах, непонятный горизонт продолжения этих переговоров. Достаточно абстрактная позиция киевского режима. Они не хотят продолжения переговоров, они не хотят о чем-то пытаться договариваться», — сказал официальный представитель Кремля.

Как сказал Песков, нежелание украинской стороны достигнуть договоренностей не добавляет предсказуемости и стабильности ситуации. При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что на Западе даже боятся говорить о передаче киевскому режиму ядерных технологий.

«И слава богу», — добавил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин будет говорить на «Валдае» о сегодняшней международной ситуации. Дмитрий Песков отметил, что ожидает глубокого и концептуального, дискуссионного выступления Путина в ходе мероприятия. Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами. Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

