Одна из самых крупных вспышек: Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли

Дарья Бруданова
Магнитные бури могут накрыть планету 5 октября.

Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли

Фото: www.globallookpress.com/National Aeronautics & Space Adm

Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли

На Солнце произошла сильная вспышка с крупным выбросом плазмы в сторону Земли. Об этом сообщили в Telegra-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

По словам специалистов, до этого они уже регистрировали несколько плазменных выбросов, но все они были направлены мимо нашей планеты. Исходя из визуальных наблюдений, как уточнили ученые, последняя вспышка — одна из самых важных и крупных.

«Вспышка произошла в самом крупном из наблюдающихся сейчас на Солнце активных центров, № 4232, расположенном в данный момент точно на линии Солнце-Земля. Такое расположение, фактически, не оставляет плазменному облаку шансов пройти мимо планеты», — проинформировали эксперты.

Если подтвердится, что плазма отошла от Солнца, то она достигнет Земли через двое-трое суток. Ориентировочно, как сообщают ученые, магнитные бури накроют планету в воскресенье, 5 октября. Это произойдет во второй половине дня.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, как магнитные бури влияют на здоровье человека.

