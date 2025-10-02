Когда солнце штормит: как магнитные бури влияют на наше здоровье

Биофизик Григорьев рассказал, почему метеозависимым людям плохо от геомагнитных вихрей.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Биофизик Григорьев: магнитные бури влияют на кровообращение
Начало октября ознаменовалось усилением магнитных бурь. Биофизик и доктор биологических наук, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев рассказал aif.ru, как именно вспышки на солнце и перепады в геомагнитной обстановке влияют на наше здоровье.
Магнитные штормы влияют на формирование потока крови и связаны с распределением эритроцитов. Когда вектор магнитного поля заметно меняется, организм пытается компенсировать это за счет соответствующего изменения в распределении и движении эритроцитов. Сильные вихри способны нарушить нормальное кровообращение, что у людей с ослабленным организмом выражается в головокружениях, упадке сил и других симптомах, хорошо знакомым всем метеозависимым.
При этом здоровый организм быстро адаптируется, и человек может даже не заметить, что его кровеносная система подверглась внешнему воздействию, отметил эксперт.
Магнитная среда является естественной для всех обитателей Земли, однако люди очень чувствительны к любым сильно выраженным изменениям в ней.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 окт
- Солнечные капризы: насколько сильной будет магнитная буря 3 октября
- 2 окт
- Мощные колебания: график магнитных бурь на октябрь 2025 года
- 2 окт
- Штиль или буря? Прогноз геомагнитной активности на 2 октября
- 30 сент
- «Сила подавляется»: как утихомирить нервы в разгар сильнейшей магнитной бури
- 30 сент
- Критический уровень: на Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря
- 29 сент
- На Солнце зафиксировали мощнейшую за три месяца вспышку
- 28 сент
- Ученые зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса M6.4
- 24 сент
- Мощный выброс плазмы на Солнце: какие последствия для Земли
- 22 сент
- Красная угроза: какой силы будет магнитная буря 22 сентября
- 16 сент
- Магнитная буря 16 сентября 2025: какой силы будет и как выжить метеозависимым
58%
Нашли ошибку?