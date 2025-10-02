Когда солнце штормит: как магнитные бури влияют на наше здоровье

Биофизик Григорьев: магнитные бури влияют на кровообращение

Начало октября ознаменовалось усилением магнитных бурь. Биофизик и доктор биологических наук, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев рассказал aif.ru, как именно вспышки на солнце и перепады в геомагнитной обстановке влияют на наше здоровье.

Магнитные штормы влияют на формирование потока крови и связаны с распределением эритроцитов. Когда вектор магнитного поля заметно меняется, организм пытается компенсировать это за счет соответствующего изменения в распределении и движении эритроцитов. Сильные вихри способны нарушить нормальное кровообращение, что у людей с ослабленным организмом выражается в головокружениях, упадке сил и других симптомах, хорошо знакомым всем метеозависимым.

При этом здоровый организм быстро адаптируется, и человек может даже не заметить, что его кровеносная система подверглась внешнему воздействию, отметил эксперт.

Магнитная среда является естественной для всех обитателей Земли, однако люди очень чувствительны к любым сильно выраженным изменениям в ней.



