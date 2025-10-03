Стивен Кинг возглавил рейтинг писателей, чьи книги часто запрещают в школах США

Книги Стивена Кинга стали самыми часто подвергаемыми цензуре произведениями в американских школах. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на новый доклад PEN America «Запрещено в США».

В 2024–2025 учебном году зафиксировано более 6 800 случаев временного или постоянного изъятия книг, что ниже показателей 2023–2024 годов, когда было изъято более 10 000 книг, но все еще значительно превышает данные нескольких лет назад.

Особенно высока концентрация запретов в трех штатах — Флориде, Техасе и Теннесси, где принимаются или уже действуют законы, требующие изъятия книг, считавшихся «нежелательными». В других штатах, таких как Иллинойс, Мэриленд и Нью-Джерси, законы ограничивают возможности школ и публичных библиотек по удалению произведений из доступа.

По данным PEN, книги Кинга подвергались цензуре 206 раз, включая такие известные произведения, как «Кэрри» и «Противостояние». Самой запрещаемой книгой стала антиутопия Энтони Берджесса «Заводной апельсин», зафиксировано 23 случая ее изъятия. Среди других произведений, ограниченных в школах, — «Продано» Патриции Маккормик, «Навсегда» Джуди Блюм, «Затаив дыхание» Дженнифер Нивен, а также работы Сары Дж. Маас и Джоди Пиколт.

Наиболее частыми причинами запретов являются темы ЛГБТ*, расовые вопросы, а также сцены насилия и сексуального насилия. PEN отмечает рост «предварительной цензуры», когда книги снимаются с полок не в ответ на конкретные жалобы, а из-за страха вызвать споры или общественное давление.

Доклад выходит на фоне продолжающихся попыток цензуры со стороны штатов, консервативных активистов и федерального правительства. Министерство образования США, например, прекратило инициативу администрации экс-президента Джо Байдена по проверке законности запретов, назвав ее «обманом». Кроме того, Министерство обороны изъяло сотни книг из школьных библиотек для семей военнослужащих в рамках кампании против инициатив по многообразию и равноправию.

Стефана Феррелл из проекта Florida Freedom to Read Project отмечает, что реальное количество запретов, скорее всего, выше, чем в отчете PEN, так как часть случаев остается незарегистрированной или неофициальной

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России